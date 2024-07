Turris, lunedì 15 luglio si scoprirà il calendario ufficiale di Serie C

In attesa di scoprire news importanti sul futuro societario. L’inizio di stagione della Turris si avvicina a grandi falcate. Dopo aver scoperto la settimana scorsa il cammino dei corallini in Coppa Italia Serie C, con l’esordio il prossimo 11 agosto in casa contro il Team Altamura, in mattinata con un comunicato ufficiale, la Lega Pro ha reso noto che il prossimo 15 luglio saranno svelati i calendari dei tre gironi. Naturalmente il gruppo C sarà l’ultimo dei tre che sarà svelato e per eventuali dirette non sono ancora state rese note news a riguardo.

Lunedì i calendari di Lega Pro, la Turris nel girone C delle nobili decadute

La Turris prenderà parte al girone meridionale, ovvero il gruppo C, l’ultimo dei tre che saranno annunciati. Infatti la Lega Pro tende a seguire lo schema A-B-C per elencare tutti i calendari. Probabilmente non ci sarà nessuna diretta video, a differenza di quanto successo con la Serie A e con la Serie C fino a due stagioni fa. Neanche l’anno scorso ci fu la copertura video, e i calendari uscirono sotto forma di comunicato stampa pubblicato su tutti i canali ufficiali del “campionato degli italiani”.

Questo il comunicato in merito all’evento di lunedì mattina, con inizio alle ore 11:00: “Firenze, 10 luglio 2024. Il calendario completo della Serie C NOW 2024-25 verrà reso noto sui canali social della Serie C NOW il prossimo 15 luglio alle ore 11”. Lo ha annunciato il Presidente Matteo Marani nel corso dell’Assemblea di Lega Pro ai presidenti dei sessanta club. Dopo aver illustrato i risultati della precedente stagione e, al contempo, le prospettive di quella che è sul punto di iniziare. Tutto pronto, dunque, per l’inizio della Serie C NOW. Che prenderà ufficialmente il via nel weekend del 25 agosto”.