Tanto cibo e divertimento, tra sagre e concerti gratis: gli eventi imperdibili del weekend

Per chi ancora non sa cosa fare durante il prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 10, 11 e 12 marzo, in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Cosa fare nel weekend a Napoli e dintorni: gli eventi del 10, 11 e 12 marzo

Spettacoli gratis al Conservatorio di Napoli. L’edizione 2023 della rassegna I Concerti del Conservatorio, prevede un cartellone di 24 spettacoli gratis, in programma fino a giugno, che si terranno nella splendida cornice della sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella. Venerdì 10 marzo, alle ore 18:00, si terrà il Concerto per la Pace.

Spettacoli gratis al Centro La Birreria di Napoli. La rassegna Il venerdì de La Birreria animerà per tre settimane di seguito, dalle ore 19:00, la galleria del centro commerciale situato in piazza Madonna dell’Arco, nel quartiere napoletano di Miano. La prima ospite della serata del 10 marzo sarà la famosa cantante napoletana Nancy Coppola che delizierà il pubblico con le sue canzoni.

Festa del cioccolato a Nola. Dal 9 al 12 marzo a Nola c’è Choco Italia in Tour, la grande fiera dedicata al cioccolato artigianale che continua ad attestarsi tra gli eventi gastronomici più attesi di sempre. Gli stand dei migliori maestri cioccolatieri invaderanno piazza Duomo con le loro prelibatezze, dalle 10 fino a mezzanotte. L’ingresso è gratis.

Porcus Festival. Il 10, 11 e 12 marzo 2023, a Puglianello (nel Beneventano) torna l’appuntamento con uno degli eventi gastronomici più attesti in Campania: si tratta del Porcus Festival, meglio conosciuto come ‘A Fest du Puorc’, la grande sagra dedicata alle specialità a base di maiale con tanti stand, buon vino, musica e spettacoli.

Lucio Dalla, il sogno di essere napoletano. Dal 4 marzo fino al 25 giugno 2023, il MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli ospiterà Lucio Dalla, il sogno di essere napoletano, la mostra-evento dedicata ad uno degli artisti più amati a livello internazionale, particolarmente legato alla nostra città, in occasione degli 80 anni dalla sua nascita.

La grande festa di Capodimonte. Entra nel vivo La Collina Gentile, la prima vera festa lungo le pendici di Capodimonte ed i suoi dintorni. Sabato 11 marzo, dalle ore 10:00, si terrà la passeggiata tra gli antichi sentieri da via del Serbatoio alla Sanità. Alle 16:00 partirà il percorso alla scoperta dei Vergini e delle bellissime opere di street art. Domenica 12 marzo sarà la volta della passeggiata botanica al Paradisiello oltre all’itinerario ricco di fascino e storia lungo l’antica via Foria.

Mostra multimediale di Van Gogh a Napoli. Torna a Napoli, nella splendida cornica della Chiesa di San Potito, la grande mostra internazionale Van Gogh: the Immersive Experience, in una forma del totalmente rinnovata. Si tratta di uno degli eventi culturali che ha riscosso successo a livello mondiale. Sarà visitabile fino al 30 aprile per festeggiare i 170 anni dalla nascita di questo artista geniale.

Degas in mostra a Napoli. Fino al 10 aprile 2023, il complesso monumentale di San Domenico Maggiore, ospiterà Degas il ritorno a Napoli, la mostra realizzata da Navigare srl con il patrocinio del Comune, dedicata al maestro impressionista Edgar Degas e al suo rapporto speciale con la città partenopea.

Mostra Artemisia Gentileschi a Napoli. Alle Gallerie d’Italia- Museo di Intesa Sanpaolo fino al 19 marzo 2023 è possibile ammirare la mostra Artemisia Gentileschi a Napoli, dedicata alla prima pittrice donna della storia e al suo lungo soggiorno partenopeo datato tra il 1630 e il 1654, interrotto solo da un viaggio a Londra tra il 1638 e il 1640.