Meraviglie da visitare gratis, mostre e tanto cibo: gli eventi del weekend a Napoli

Per chi ancora non sa cosa fare nel prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 9, 10 e 11 giugno in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Weekend a Napoli: gli eventi del 9, 10 e 11 giugno 2023

Saporitissimo a Napoli. Dall’8 all’11 giugno a Napoli, in piazza Dante, arriva la prima edizione di Saporitissimo, l’evento gastronomico dedicato ai sapori partenopei ma anche del Centro e del Sud Italia. Un vero e proprio regno del gusto che accoglierà turisti e cittadini, inebriando di profumi e sapori le strade del centro partenopeo. L’ingresso è gratis.

Pessoa Luna Park a Napoli. Dal 9 giugno al 6 agosto torna a Napoli, presso l’ex Ospedale Militare in vico Trinità delle Monache, il Pessoa Luna Park, il parco culturale itinerante, con ingresso gratis, che coniuga ecologia, innovazione e promozione culturale negli spazi della città.

Ofelia nel giardino segreto della Reggia di Portici. Domenica 11 giugno il meraviglioso giardino segreto della Reggia di Portici sarà il palco di Ofelia, una commedia ambientata nella Danimarca di Amleto. L’opera prende le mosse dalla famosissima tragedia di William Shakespeare di cui costituisce uno spin off.

Visite gratis a Castel Capuano. Da sabato 10 giugno, alle ore 10:00, partirà un ciclo di aperture straordinarie settimanali di Castel Capuano, uno dei siti storici più belli ed antichi di Napoli, che consentirà agli ospiti di partecipare alle visite gratis promosse dal Comune di Napoli e dalla Fondazione Castel Capuano. L’iniziativa, che si estenderà fino al 1 luglio, permetterà ai visitatori di addentrarsi tra le aree del maniero svevo normanno riqualificate di recente e per secoli rimaste accessibili solo per il disbrigo di pratiche giudiziarie.

La prima mostra digitale NFT a Napoli. Il 9 giugno, presso la sede di weHub digital space in via Toledo 205, dalle 16:00 alle 20:30, sarà possibile visitare la mostra Arte e digitale, oltre il reale, uno degli eventi imperdibili per gli amanti della cultura e della tecnologia. L’ingresso è gratis ma su prenotazione.

La grande Infiorata nel Napoletano. Una vera e propria infiorata record è in programma per domenica 11 giugno a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, in occasione della celebrazione del Corpus Domini. Le strade del centro saranno invase da fiori colorati regalando spettacolo e meraviglia ai cittadini e a tutti coloro che accorreranno per ammirarli.

Mostra di Andy Wharol a Bacoli. A partire dal 9 giugno e fino al 31 luglio sarà possibile ammirare la mostra dedicata al genio della pop art, allestita in una location d’eccezione: la meravigliosa Casina Vanvitelliana di Bacoli.

Sagra dello Gnocco nel Pignatiello. Torna la Sagra dello Gnocco nel Pignatiello che si terrà a Marigliano, in provincia di Napoli, presso l’istituto Anselmi, nelle giornate del 10 e 11 giugno 2023. Giunto alla sua XI edizione, l’evento è ad ingresso gratuito.

Baccalà Village. Dall’8 al 10 giugno nell’area mercatale di Caivano, Napoli, arriva Baccalà Village, il primo festival itinerante dedicato ad uno dei piatti più antichi ed amati della tradizione culinaria campana. L’ingresso è gratis per tutti.

Mercatorre. Torna Mercatorre, l’appuntamento dedicato al collezionismo e al vintage. Domenica 11 giugno 2023 a Torre del Greco, dalle 10 alle 22, sarà possibile partecipare all’iniziativa proposta in collaborazione da Stecca e CoBar. Musica live, street food e tanto altro allieteranno la giornata dei visitatori.

Il regno delle aragoste a Napoli. E’ stata inaugurata in Largo San Martino la mostra The Lobster Empire (che tradotto dall’inglese significa proprio “Regno dell’Aragosta”) dell’artista Philip Colbert che potrà essere ammirata fino al 15 luglio 2023.

Lucio Dalla, il sogno di essere napoletano. Dal 4 marzo fino al 25 giugno 2023, il MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli ospiterà Lucio Dalla, il sogno di essere napoletano, la mostra-evento dedicata ad uno degli artisti più amati a livello internazionale, particolarmente legato alla nostra città, in occasione degli 80 anni dalla sua nascita.

Volo dell’Angelo in Campania. Dall’8 aprile ha riaperto la Zip Line Furore-Conca, nella splendida cornice della Costiera Amalfitana, che torna ad accogliere turisti e visitatori in vista dell’imminente stagione turistica.