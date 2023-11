Casertana-Turris, le probabili formazioni: per Caneo dubbio Giannone

Stasera alle 20:45 andrà in scena il derby tra Casertana e Turris. Una sfida da non sbagliare per entrambe le squadre, specialmente per gli uomini di Bruno Caneo che dopo la sconfitta contro il Giugliano sono sprofondati in classifica vedendo la zona play-out avvicinarsi a grandi falcate. Per i corallini il mese d’ottobre è stato stregato con una sola vittoria e per il resto sconfitte. Dall’altra parte invece una Casertana che arriva da 11 partite giocate in un mese collezionando 17 punti e un posto nel pieno della zona play-off, a meno sette dalla vetta.

Le probabili formazioni di Casertana-Turris

Partiamo dai corallini, il dubbio più grande è quello legato a Luca Giannone, il calciatore vuole esserci per il derby ma la situazione sarà monitorata ora dopo ora nella speranza di poterlo avere per uno spezzone di gara. Per il resto in porta sembra favorito Fasolino, mentre in difesa solo Esempio sembra essere l’intoccabile. Dubbi per Frascatore e Miceli insidiati da Cocetta e Maestrelli. A centrocampo tutto confermato col solito quartetto, mentre in avanti spazio al trio composto da D’Auria, Maniero e Nocerino.

TURRIS (3-4-3): Fasolino, Cocetta, Esempio, Frascatore; Cum, Franco, Scaccabarozzi, Contessa; D’Auria, Maniero, Nocerino.

Per la Casertana non mancano i dubbi, torna Celiento in difesa che prende il posto di Cadili (in gol nella trasferta di Cerignola). Al suo fianco ballottaggio tra Soprano e Sciacca. A centrocampo Toscano e Damian si giocano una maglia dal primo minuto al fianco di Casoli e Proietti. In avanti confermati Curcio (occhio perché la Turris è una delle sue vittime preferite) e Carretta che saranno a supporto di Montalto che sembra avanti rispetto a Tavernelli (mattatore delle ultime partite dei falchetti). Cangelosi dunque vira per il trio offensivo over.

CASERTANA (4-3-3): Venturi, Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio; Casoli, Proietti, Damian, Carretta, Montalto, Curcio.