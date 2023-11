L’arbitro di Turris-Juve Stabia: tocca ad Andrea Ancora di Roma 1

Per la Turris non c’è tempo di ripensare alla sconfitta di ieri contro la Casertana (per 1-0 con un eurogol di Montalto). I corallini infatti mercoledì tornano in campo in vista del secondo turno di Coppa Italia Serie C contro la Juve Stabia (che ha eliminato il Potenza nel primo turno in un finale al cardiopalma). Sarà dunque il secondo derby stagionale al Liguori dopo quello finito 1-2 per gli uomini di Pagliuca, in una partita dai due volti con la squadra di Caneo che ha sfiorato il pareggio sbagliando un rigore con De Felice nei minuti finali. La vincente della sfida di mercoledì affronterà una tra Crotone e Brindisi nel turno che si giocherà a cavallo tra fine novembre ed inizio dicembre.

La designazione arbitrale di Turris-Juve Stabia

Il derby di Coppa Italia Serie C in programma mercoledì sera (calcio d’inizio alle 20:45) è stato affidato ad Andrea Ancora di Roma 1. Il fischietto laziale sarà accompagnato da Glauco Zanellati di Seregno e Marco Sicurello di Seregno. Quarto uomo Stefano Striamo di Salerno.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*



Il fischietto di Roma 1 conta oltre 140 partite arbitrate con 575 cartellini gialli sventolati e 47 cartellini rossi. In Coppa Italia Serie C sono due gli incontri gestiti da Andrea Ancora. Il primo nella stagione 2021/22 con il primo turno giocato da Palermo e Picerno, chiuso con una netta vittoria dei padroni di casa. Mentre il secondo incontro è della stagione successiva con Virtus Entella e Aquila Montevarchi (1-0). Non sorridono invece i precedenti con la Turris, infatti i corallini nei due precedenti con questo arbitro hanno sempre perso. La prima sconfitta è della stagione 2020/21 contro il Monopoli per 3-1. Mentre il secondo confronto è del 19 febbraio 2023 contro il Potenza al Liguori che si è chiuso per 0-1 con il gol di Hadziosmanovic nella ripresa su errore di impostazione dell’ex Maldonado. Nessun confronto invece con la Juve Stabia.