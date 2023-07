Mare Fuori 4 si gira a Ponticelli, strade chiuse per il set: quando e divieti

Continuano le riprese di Mare Fuori 4 che saranno effettuate non solo presso il Molo San Vincenzo ma anche in alcuni quartieri della periferia: nella giornata del 12 luglio il set si sposterà a Ponticelli e per l’occasione il Comune di Napoli ha varato un particolare piano traffico, predisponendo divieti e limiti alla circolazione veicolare.

Riprese di Mare Fuori 4 a Ponticelli, piano traffico: i divieti

La serie tv dei record è pronta a tornare in onda con una nuova avvincente stagione, confermata ufficialmente anche nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti Rai. Il primo ciak risale allo scorso maggio ma le riprese sono ancora in corso.

Mercoledì 12 luglio parte del cast si sposterà nel quartiere Ponticelli per registrare alcune scene. Per consentire il regolare svolgimento delle riprese cinematografiche, in via Virgina Woolf, dalle 14:00 alle 19:00 è stato disposto il divieto di transito veicolare, sulla corsia con direzione di marcia verso via De Meis, nel tratto di strada compreso tra via Argine e via Cupa Lettieri.

Intanto già si fanno strada le prime anticipazioni sul futuro di alcuni personaggi. Secondo quanto confermato dal regista e dalla stessa attrice, nonostante l’equivoca scena finale della terza stagione, Maria Esposito tornerà a vestire i panni di Rosa Ricci, assumendo un ruolo ancor più centrale all’interno della serie.

Potremmo ritrovarla al fianco del suo Carmine, detto ‘o piecuro, interpretato da Massimiliano Caiazzo. Uscirà definitivamente di scena, invece, Carolina Crescentini che ha rivestito il ruolo della direttrice Paola nelle prime tre stagioni.

Mentre si lavora alla nuova stagione, l’onda Mare Fuori si estende anche su altri fronti: è in preparazione Mare Fuori – Il Musical, lo show diretto da Alessandro Siani che, dal teatro Augusteo di Napoli, varcherà i più importanti teatri d’Italia. Vi prenderanno parte anche alcuni volti noti della fiction e non solo: tra loro Maria Esposito, Antonio Orefice, Antonio D’Aquino e il cantante Andrea Sannino.