Fiumi di turisti a Napoli, è la citta preferita dalle future spose: boom di addii al nubilato

Non solo turisti provenienti da ogni parte del mondo ma anche le future spose scelgono Napoli per trascorrere ore di relax e spensieratezza prima del loro grande giorno: la città partenopea, infatti, oltre ad essere meta prediletta per i visitatori, registra un vero e proprio boom di addii al nubilato celebrati tra il lungomare e il centro storico.

Napoli scelta dalle future spose: boom di addii al nubilato

“Il fascino di Napoli conquista le future spose. Il boom turistico della città vede un aumento esponenziale di addii al nubilato. Le vie del centro, tra bar e locali, si animano di coroncine e festeggiamenti, offrendo giornate indimenticabili all’insegna del divertimento e della compagnia” – si legge nella nota diffusa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli.

Un incremento che non fa altro che confermare la posizione di privilegio che assume Napoli nel panorama turistico mondiale, a riprova di quel boom turistico che continua ad investire la città sia d’estate che d’inverno. Non è un caso che, anche quest’anno, nel corso dei ponti primaverili e dell’avvio della stagione estiva fiumi di turisti hanno affollato i luoghi iconici partenopei.

Non sono mancati personaggi dello spettacolo e celebrità internazionali che hanno colto l’occasione di trascorrere tra le meraviglie del Golfo di Napoli piacevoli giornate di spensieratezza e relax, ammirando le bellezze della nostra terra.

Del resto, già nel 2023, la costa napoletana ha rappresentato la destinazione principale per i grandi yacht, superando i numeri della Costa Smeralda e della Liguria. Dati destinati addirittura a crescere nell’anno corrente: non a caso diverse star dello spettacolo e del panorama sportivo sono già state avvistate in terra partenopea, da Jennifer Lopez a Erling Haaland.

Di recente anche Sting, in compagnia della moglie, la regista Trudie Styler, è sbarcato sull’isola di Ischia. Anche la cantante Elisa si è diretta a Napoli, facendo poi un salto nella vicina Capri. Vacanze campane anche per Alessia Marcuzzi e Chiara Ferragni.