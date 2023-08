Sicurezza stradale, è allarme contro-esodo: implementati gli autovelox in Campania

Il Compartimento Polizia stradale per la Campania e la Basilicata ha predisposto, dal 28 agosto al 3 settembre, servizi mirati al controllo della velocità, anche con l’impiego di apparecchiature speciali, “al fine di garantire la massima sicurezza della circolazione”.

Implementati gli autovelox sulle autostrade del Sud

Ciò in relazione al fatto, si legge in una nota, che “da un attento e specifico monitoraggio, si è constatata una tendenza all’aumento del fenomeno infortunistico in ambito autostradale, soprattutto in prossimità dei cantieri di lavoro che sussistono su alcune fra le arterie a più alta intensità di traffico”. Secondo quanto riportato da Ansa, le autostrade interessate dai servizi saranno: A/1 Milano/Napoli; A/3 Napoli/Pompei/Salerno; A/16 Napoli/Bari; A/2 del Mediterraneo ex A/3 Salerno/Reggio Calabria; A/30 Caserta/Salerno. L’utenza sarà informata dell’attivazione dei servizi mediante i pannelli luminosi a messaggio variabile che indicheranno espressamente l’attività di controllo.

LEGGI ANCHE – La vita non vale un click, l’importanza della sicurezza stradale

LEGGI ANCHE – Incidente tra auto nella notte, morti i due giovani conducenti grave una ragazza

LEGGI ANCHE – Incidente in Albania, morti due ragazzi napoletani durante la vacanza: avevano 33 e 23 anni

LEGGI ANCHE – Incidente mortale a Ischia: 58enne su uno scooter travolge un pedone e si schianta in un pilastro

LEGGI ANCHE – Incidente stradale nella notte a Marano, giovane centauro di 28 anni in fin di vita

LEGGI ANCHE – Dramma sulla Cispadana, bimbo di Napoli perde la vita in un incidente: aveva soli 6 mesi

LEGGI ANCHE – Serena muore a 8 anni per un incidente in moto, i residenti “La strada è una pista da rally”

LEGGI ANCHE – Napoli, incidente sul lungomare. Emanuele muore dopo due giorni di agonia: aveva 30 anni

LEGGI ANCHE – Manuel muore a cinque anni in un incidente: youtuber 20enni giravano dei video in Lamborghini