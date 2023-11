Osimhen ha fretta di rientrare: il nigeriano già in campo a Castel Volturno. Gli aggiornamenti

Dopo la gara di UEFA Champions League con l’Union Berlino, il Calcio Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli, in programma domenica alle ore 12.30 allo Stadio Maradona per la 12esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi.

Report allenamento SSC Napoli, Victor Osimhen subito al lavoro

Coloro che hanno giocato ieri dal primo minuto hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa hanno svolto attivazione a secco attraverso un circuito di paletti e ostacoli bassi. Successivamente seduta di possesso palla e lavoro fisico con finalizzazione in porta. Chiusura con serie di partitine finali. Osimhen ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo.

LEGGI GLI ULTIMI ARTICOLI:

9 NOV – Conference League, il programma: dove vedere le partite di oggi in tv e streaming

9 NOV – Europa League, il programma: dove vedere le partite di oggi in tv e streaming

9 NOV – Champions League, già sei squadre sicure degli ottavi: l’Inter è la prima italiana

9 NOV – Ottavi di Champions, qualificazione a rischio: le combinazioni per evitare lo psicodramma

9 NOV – Fallimento Napoli, resuscita la peggiore squadra d’Europa. I record interrotti ieri sera

8 NOV – Napoli-Union Berlino 1-1, pareggio deludente al Maradona

8 NOV – ULTIM’ORA/ Scontri all’esterno dello stadio Maradona tra tifosi di Napoli e Union Berlino

8 NOV – Youth League, prima vittoria per il Napoli: battuto 1-0 l’Union Berlino a Cercola

8 NOV – VIDEO/ Scontri a Napoli: arrestati 11 tifosi tedeschi. Si valuta divieto di accesso allo stadio

8 NOV – VIDEO/ Follia tedesca a Napoli: in duemila mettono a ferro e fuoco la città, allerta massima

7 NOV – Vigilia di Napoli-Union Berlin, Raspadori in conferenza stampa: “Sento la fiducia del mister”

7 NOV – Rudi Garcia: “Attenzione all’Union Berlino, al Bernabeu il Real Madrid vinse al 94′”

7 NOV – Vigilia di Napoli-Union Berlino, seduta mattutina: le ultime e le probabili formazioni

7 NOV – SSC Napoli-Union Berlin, le probabili formazioni della partita di UEFA Champions League

7 NOV – Napoli-Union Berlino, arbitra l’olandese Makkelie

6 NOV – Champions League, quarta giornata: lo stato di forma delle 32 squadre partecipanti

6 NOV – Il Napoli corre verso l’Union Berlino: il report della seduta pomeridiana d’allenamento

6 NOV – Verona-Monza 1-3, tabellino e highlights della partita

6 NOV – Fiorentina-Juventus 0-1, tabellino e highlights della partita

6 NOV – Cagliari-Genoa 2-1, tabellino e highlights della partita