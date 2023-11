Il Napoli corre verso l’Union Berlino: il report della seduta pomeridiana d’allenamento

Il Calcio Napoli si è allenato questo pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Union Berlino in programma mercoledì allo Stadio Maradona per la quarta giornata di UEFA Champions League (ore 18.45).

Report allenamento SSC Napoli, seduta pomeridiana al Konami Training Center

La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha svolto attivazione a secco in avvio con l’utilizzo di paletti e ostacoli bassi. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro finalizzato al possesso palla. Di seguito seduta tattica e partitina a campo ridotto. Chiusura di sessione con esercitazione di finalizzazioni in porta.

Napoli – Union Berlin, l’anteprima UEFA della partita di Champions League

Mercoledì 8 novembre

Società Sportiva Calcio Napoli – Union Berlin (18:45)

L’allenatore dell’Union, Urs Fischer, cerca disperatamente una svolta la nona sconfitta consecutiva in tutte le competizioni alla terza giornata: “Abbiamo fatto molto per costringerli a un solo tiro in porta e abbiamo perso comunque 1-0”. Il Napoli non è sembrato esattamente quello della scorsa stagione, ma giocatori decisivi come Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia stanno tornando al meglio. Non a caso, la rivista sportiva tedesca kickerha scritto: “Le azioni individuali di Kvaratskhelia hanno fatto la differenza”.

Lo sapevi?

Il Napoli ha vinto le ultime quattro partite contro squadre tedesche senza subire gol.

