Vigilia di Champions League, il sito ufficiale della UEFA ha pubblicato l’anteprima della partita Lazio – Feyenoord, valida per la quarta giornata della fase a gironi, con curiosità e dichiarazioni.

Lazio – Feyenoord, l’anteprima UEFA della partita di Champions League

Martedì 7 novembre

Lazio – Feyenoord (21:00)

Pedro Rodríguez avverte i compagni che non potranno ripetere la brutta prestazione vista nella sconfitta per 3-1 in casa del Feyenoord. “Sapevamo che erano molto forti”, ha detto. “Loro sono molto aggressivi e giocano bene con la palla. Sono avversari difficili, ma è normale trovare squadre forti in Champions League. Non possiamo permetterci di affrontare la partita in questo modo”. Il portiere Justin Bijlow, però, si aspetta una Lazio diversa: “Sappiamo che in Champions League, soprattutto contro una squadra come la Lazio, bisogna sempre stare attenti”.

Lo sapevi?

La Lazio ha sempre segnato nelle ultime 15 partite della fase a gironi di Champions League.

Champions League, quarta giornata: la presentazione di tutte le partite in programma

Le partite di martedì 7 novembre

Borussia Dortmund-Newcastle: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Shakhtar-Barcellona: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Atletico Madrid-Celtic: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Porto-Anversa: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Manchester City-Young Boys: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Milan-Paris Saint Germain: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Stella Rossa-Lipsia: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Le partite di mercoledì 8 novembre

Napoli-Union Berlino: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Real Sociedad-Benfica: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Arsenal-Siviglia: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Bayern Monaco-Galatasaray: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Copenhagen-Manchester United: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

PSV-Lens: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Real Madrid-Braga: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Salisburgo-Inter: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia