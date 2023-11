Vigilia di Champions League, il sito ufficiale della UEFA ha pubblicato l’anteprima della partita PSV Eindhoven – Lens, valida per la quarta giornata della fase a gironi, con curiosità e dichiarazioni.

PSV Eindhoven – Lens, l’anteprima UEFA della partita di Champions League

Mercoledì 8 novembre

PSV Eindhoven – Lens (21:00)

Dopo il pareggio contro il Lens, il PSV cerca ancora il primo trionfo nella fase a gironi, ma i suoi talenti offensivi sono pronti alla sfida. L’attaccante Johan Bakayoko ha dichiarato: “Sia io che Chucky [Hirving Lozano] siamo in grado di puntare gli avversari e creare spazi per la conclusione. Il destino è ancora nelle nostre mani, ma dobbiamo battere il Lens ad Eindhoven.” Non sarà facile, però, dato che il Lens ha subito al massimo un gol in nove partite e il 28 ottobre ha battuto il Nantes per 4-0. Dopo quella gara, l’allenatore Franck Haise ha dichiarato: “Non si può dare nulla per scontato, ma da un po’ giochiamo come vogliamo e la partita di stasera lo dimostra”.

