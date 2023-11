Vigilia di Champions League, il sito ufficiale della UEFA ha pubblicato l’anteprima della partita Salisburgo-Inter, valida per la quarta giornata della fase a gironi, con curiosità e dichiarazioni.

Salisburgo-Inter, l’anteprima UEFA della partita di Champions League

Mercoledì 8 novembre

Salisburgo-Inter (21:00)

“Possiamo essere orgogliosi della nostra prestazione. Fin dal primo secondo abbiamo giocato con coraggio e abbiamo sempre creato problemi”, ha commentato il portiere Alexander Schlager dopo la sconfitta del Salisburgo per 2- 1 a Milano. In caso di vittoria, l’Inter andrà agli ottavi, ma Simone Inzaghi non dà nulla per scontato. “Abbiamo sette punti, ma è un girone molto equilibrato”, ha detto. “Adesso ci sono due trasferte di fila e sappiamo che in Champions League non c’è niente di facile. La gara di ritorno sarà molto simile e il Salisburgo gioca così da tanti anni”.

Lo sapevi?

L’Inter ha vinto 100 partite nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League (qualificazioni incluse).

