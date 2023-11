Vigilia di Champions League, il sito ufficiale della UEFA ha pubblicato l’anteprima della partita Arsenal – Siviglia, valida per la quarta giornata della fase a gironi, con curiosità e dichiarazioni.

Arsenal – Siviglia, l’anteprima UEFA della partita di Champions League

Mercoledì 8 novembre

Arsenal – Siviglia (21:00)

Gabriel Jesus, a segno in tutte e tre le partite del girone, ritiene che la sua squadra sia all’altezza delle sfide da affrontare nella prima partecipazione in Champions League dal 2016/17. “Non è facile giocare sul grande palcoscenico, ma ci daremo da fare”, ha commentato. Nel frattempo, Nemanja Gudelj ribadisce che il Siviglia può ancora qualificarsi, nonostante non abbia ancora vinto e arrivi da una sconfitta per 2-1 nell’ultima partita: “Ci sono stati momenti in cui siamo stati superiori all’Arsenal nel pressing”, ha dichiarato. “Sarà una partita molto difficile, ma crediamo in noi stessi”.

