Vigilia di Champions League, il sito ufficiale della UEFA ha pubblicato l’anteprima della partita Copenhagen-Manchester United, valida per la quarta giornata della fase a gironi, con curiosità e dichiarazioni.

Copenhagen-Manchester United, l’anteprima UEFA della partita di Champions League

Mercoledì 8 novembre

Copenhagen-Manchester United (21:00)

André Onana ritiene che il rigore parato nel recupero, suggellando la vittoria alla terza giornata, riaprirà la stagione dei Red Devils: “Non si può essere sempre al top. Essere un giocatore dello United non è facile. Siamo un grande club e dobbiamo sempre vincere”. L’allenatore del Copenaghen, Jacob Neestrup, si rifiuta di attribuire le sconfitte nel girone alla sfortuna. “Nel calcio non esiste sfortuna”, ha detto. “Tutto si decide con parate o gol importanti; nelle prime tre partite non siamo riusciti a ribaltare la situazione a nostro favore e quindi abbiamo un solo punto. I fatti sono questi”.

