Vigilia di Champions League, il sito ufficiale della UEFA ha pubblicato l’anteprima della partita Bayern Monaco – Galatasaray, valida per la quarta giornata della fase a gironi, con curiosità e dichiarazioni.

Bayern Monaco – Galatasaray, l’anteprima UEFA della partita di Champions League

Mercoledì 8 novembre

Bayern Monaco – Galatasaray (21:00)

La pazienza è stata la virtù del Bayern nelle ultime settimane. Commentando la gara d’andata, vinta 3-1 dal Bayern, Kingsley Coman ha osservato: “Non è stato facile perché ci hanno messo sotto pressione, ma nel secondo tempo c’era più spazio e ne abbiamo approfittato”. Per ribadire questa statistica, gli uomini di Thomas Tuchel hanno segnato otto gol nella seconda frazione di gioco della gara successiva contro il Darmstadt. Tuttavia, Kaan Ayhan è convinto che il Galatasaray possa tenergli testa per 90 minuti: “Abbiamo messo il Bayern sotto pressione, non solo nel primo tempo ma per tutta la partita, e creato molte occasioni da gol”.

