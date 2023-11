Vigilia di Champions League, il sito ufficiale della UEFA ha pubblicato l’anteprima della partita Real Madrid – Braga, valida per la quarta giornata della fase a gironi, con curiosità e dichiarazioni.

Real Madrid – Braga, l’anteprima UEFA della partita di Champions League

Mercoledì 8 novembre

Real Madrid – Braga (21:00)

Il Braga ha dato filo da torcere alle merengues alla terza giornata ma, con tre punti in tre partite, l’allenatore Artur Jorge sa che qualificarsi non sarà facile. “Siamo ancora in lotta, ma le prossime saranno due trasferte difficili [Real Madrid e Napoli]. Abbiamo comunque dimostrato che siamo qui per combattere, perché siamo guerrieri”. Per fare risultato dovranno fermare soprattutto Jude Bellingham, autore di un gol nella gara d’andata e di altre due reti nel Clásico vinto dal Real il 28 ottobre. “Siamo tutti sorpresi della sua bravura”, ha detto Carlo Ancelotti. “Potrebbe segnare tranquillamente 20 o 25 gol. Per noi è un giocatore molto importante e finora fatto più differenza di tutti”.

Champions League, quarta giornata: la presentazione di tutte le partite in programma

Le partite di martedì 7 novembre

Borussia Dortmund-Newcastle: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Shakhtar-Barcellona: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Atletico Madrid-Celtic: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Porto-Anversa: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Lazio-Feyenoord: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Manchester City-Young Boys: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Milan-Paris Saint Germain: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Stella Rossa-Lipsia: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Le partite di mercoledì 8 novembre

Napoli-Union Berlino: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Real Sociedad-Benfica: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Arsenal-Siviglia: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Bayern Monaco-Galatasaray: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Copenhagen-Manchester United: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

PSV-Lens: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Salisburgo-Inter: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia