Vigilia di Champions League, il sito ufficiale della UEFA ha pubblicato l’anteprima della partita Atletico Madrid – Celtic, valida per la quarta giornata della fase a gironi, con curiosità e dichiarazioni.

Atletico Madrid – Celtic, l’anteprima UEFA della partita di Champions League

Martedì 7 novembre

Atletico Madrid – Celtic (21:00)

L’Atlético ha dovuto sudare per pareggiare 2-2 all’andata e Diego Simeone si aspetta che la squadra scozzese sconvolga i piani dei colchoneros proprio come l’ultima volta. “Non siamo riusciti a giocare come volevamo nel primo tempo”, ha detto. “Nell’intervallo abbiamo parlato e ci siamo detti che dovevamo giocare con coraggio per creare occasioni”. La squadra di Brandan Rodgers occupa una posizione precaria nel girone, ma il centrocampista Matt O’Riley rimane ottimista: “Stiamo migliorando partita dopo partita, quindi possiamo aspettarci qualcosa di più”.

Champions League, quarta giornata: la presentazione di tutte le partite in programma

Le partite di martedì 7 novembre

Borussia Dortmund-Newcastle: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Shakhtar-Barcellona: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Porto-Anversa: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Lazio-Feyenoord: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Manchester City-Young Boys: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Milan-Paris Saint Germain: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Stella Rossa-Lipsia: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Le partite di mercoledì 8 novembre

Napoli-Union Berlino: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Real Sociedad-Benfica: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Arsenal-Siviglia: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Bayern Monaco-Galatasaray: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Copenhagen-Manchester United: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

PSV-Lens: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Real Madrid-Braga: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia

Salisburgo-Inter: l’anteprima della partita e le dichiarazioni della vigilia