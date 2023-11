Vigilia di Champions League, il sito ufficiale della UEFA ha pubblicato l’anteprima della partita Stella Rossa – Lipsia, valida per la quarta giornata della fase a gironi, con curiosità e dichiarazioni.

Stella Rossa – Lipsia, l’anteprima UEFA della partita di Champions League

Martedì 7 novembre

Stella Rossa – Lipsia (21:00)

Christoph Baumgartner non vede l’ora di affrontare questa difficile trasferta ma ha avvertito i compagni di squadra che devono migliorare per ripetere la vittoria per 3-1 alla terza giornata. “Abbiamo perso palla troppo facilmente, non abbiamo reagito perfettamente in difesa e in un paio di occasioni siamo stati fortunati”, ha osservato. “Ora andiamo a Belgrado, in uno degli stadi più belli d’Europa. Se anche lì faremo bene, saremo sulla buona strada per superare la fase a gironi”. Anche Mirko Ivanić si aspetta una prestazione migliore dai suoi colleghi del Crvena zvezda: “Abbiamo dimostrato di poter affrontare questa squadra e a Belgrado sarà tutto diverso”.

