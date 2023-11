Vigilia di Champions League, il sito ufficiale della UEFA ha pubblicato l’anteprima della partita Milan – Paris Saint Germain, valida per la quarta giornata della fase a gironi, con curiosità e dichiarazioni.

Milan – Paris Saint Germain, l’anteprima UEFA della partita di Champions League

Martedì 7 novembre

Milan – Paris Saint Germain (21:00)

Il centrocampista Yunus Musah prova a trarre qualche spunto positivo dalla sconfitta per 3-0 a Parigi: “Dopo ogni partita, ci sentiamo come se fossimo a pochi centimetri dalla vittoria. Si tratta solo di sfruttare le occasioni”. Un giovane che sicuramente le sta sfruttando è il centrocampista 17enne Warren Zaïre-Emery, Player of the Match alla terza giornata e simbolo di una squadra che inizia a cambiare passo. “Si vede il nostro affiatamento, siamo una vera squadra e questo è molto importante”, ha detto. “Faremo di tutto per vincere questa seconda partita”.

