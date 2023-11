Vigilia di Champions League, il sito ufficiale della UEFA ha pubblicato l’anteprima della partita Manchester City – Young Boys, valida per la quarta giornata della fase a gironi, con curiosità e dichiarazioni.

Manchester City – Young Boys, l’anteprima UEFA della partita di Champions League

Martedì 7 novembre

Manchester City – Young Boys (21:00)

Pep Guardiola ha elogiato Erling Haaland dopo i due gol che hanno aiutato il City a superare la squadra svizzera alla terza giornata, anche se ha ammesso che l’implacabile attaccante norvegese può essere assistito meglio: “Questo ragazzo segnerà per tutta la vita”, ha detto. “È pericolosissimo, ma a volte ci mancano i giocatori capaci di trovare il passaggio e il tempo giusto come Kevin [De Bruyne] e Gündoğan”. Nel frattempo, l’allenatore dell’YB Raphaël Wicky ha illustrato il suo piano per fermare i campioni in carica alla quarta giornata: “Ci vuole una partita perfetta, ovvero bisogna sfruttare tutte le occasioni e non subire gol su calci piazzati”.

