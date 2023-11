Vigilia di Champions League, il sito ufficiale della UEFA ha pubblicato l’anteprima della partita Napoli – Union Berlin, valida per la quarta giornata della fase a gironi, con curiosità e dichiarazioni.

Napoli – Union Berlin, l’anteprima UEFA della partita di Champions League

Mercoledì 8 novembre

Napoli – Union Berlin (18:45)

L’allenatore dell’Union, Urs Fischer, cerca disperatamente una svolta la nona sconfitta consecutiva in tutte le competizioni alla terza giornata: “Abbiamo fatto molto per costringerli a un solo tiro in porta e abbiamo perso comunque 1-0”. Il Napoli non è sembrato esattamente quello della scorsa stagione, ma giocatori decisivi come Matteo Politano e Khvicha Kvaratskhelia stanno tornando al meglio. Non a caso, la rivista sportiva tedesca kickerha scritto: “Le azioni individuali di Kvaratskhelia hanno fatto la differenza”.

Lo sapevi?

Il Napoli ha vinto le ultime quattro partite contro squadre tedesche senza subire gol.

