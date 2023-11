Vigilia di Champions League, il sito ufficiale della UEFA ha pubblicato l’anteprima della partita Real Sociedad – Benfica, valida per la quarta giornata della fase a gironi, con curiosità e dichiarazioni.

Real Sociedad – Benfica, l’anteprima UEFA della partita di Champions League

Mercoledì 8 novembre

Real Sociedad – Benfica (18:45)

Brais Méndez ha segnato in tutte e tre le partite della fase a gironi della Real Sociedad e ha aiutato la capolista a conquistare sette punti su nove nella prima stagione in Champions League dal 2013/14. “La verità è che questa è la competizione che sogni fin da bambino”, ha detto. “Il nostro inizio è stato quasi perfetto”. Il Benfica, al contrario, resta a zero punti dopo aver perso 1-0 alla terza giornata e Roger Schmidt ne ha evidenziato i margini di miglioramento: “Abbiamo difficoltà a creare. Abbiamo qualità, ma in questo momento non siamo in grado di vincere i duelli e giocare i palloni giusti, quelli decisivi”.

