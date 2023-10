Le probabili formazioni di Turris-Juve Stabia: Caneo lancia Burgio nel 3-5-2

Questa sera alle 20:45 ci sarà il super derby tra Turris e Juve Stabia. Dopo una settimana tra dubbi dei tifosi e dichiarazioni dei più grandi protagonisti di queste due piazze (a Vesuvio Live hanno parlato Enrico Amore e Mimmo Izzo) è il momento di far parlare il campo. I corallini arrivano dopo il pazzo successo di Potenza con la rete a tempo scaduto di Maestrelli. Mentre dall’altra parte arriva la capolista guidata dal tecnico Pagliuca che dopo otto partite è ancora imbattuta e fa segnare nel suo tabellino solo due gol subiti (contro avrà la Turris miglior attacco del girone) che arriva dal successo domenica scorsa per 1-0 contro il Catania.

Le probabili formazioni di Turris-Juve Stabia

La Turris arriva alla sfida di questa sera senza metà centrocampo, con Franco e Matera squalificati per l’espulsione rimediata in quel di Potenza, spazio dunque sicuramente a Pugliese ed a un cambio di modulo per Caneo, ovvero il 3-5-2 con Burgio che torna nel suo ruolo naturale da mezz’ala. In porta ritorna Fasolino con in difesa Cocetta e Miceli sicuri del proprio posto mentre il terzo slot se lo giocheranno Frascatore ed Esempio (il dubbio si scioglierà negli ultimi minuti). Sulle fasce Cum e Contessa confermati mentre davanti spazio a Giannone che supporterà Maniero.

TURRIS (3-5-2): Fasolino, Cocetta, Miceli, Frascatore; Cum, Pugliese, Scaccabarozzi, Burgio, Contessa; Giannone, Maniero.

Per la Juve Stabia non ci sarà sicuramente il fantasista Bentivegna che si è fatto male nella sfida contro il Catania di domenica scorsa, mentre sono da capire le condizioni di Mignanelli e Gerbo. Il modulo sarà il classico 4-3-3 senza particolari dubbi, a sostituire Bentivegna in avanti ci sarà Melli (match winner contro il Catania). Occhio a Piovanello che può insidiare Piscopo e Follino che potrebbe rubare una maglia da titolare a Erradi.

JUVE STABIA (4-3-3): Thiam, Baldi, Bachini, Bellich, Andreoni; Erradi, Leone, Buglio; Melli, Candellone, Piscopo