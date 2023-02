Dai Carnevali più belli d’Italia alle luci di San Valentino: tanti eventi gratis nel weekend

Per chi ancora non sa cosa fare durante il prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 10, 11 e 12 febbraio, in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Cosa fare nel weekend a Napoli e dintorni: gli eventi del 10, 11 e 12 febbraio

Festa del cioccolato a Napoli. Dal 10 al 14 febbraio a Napoli, tra Vomero e Arenella, torna Chocoland con la 14esima edizione a tema San Valentino ricca di sorprese e novità: ad accogliere gli ospiti un cuore di cioccolato da 100 kg, un simpatico Cupido e suggestive luminarie. L’ingresso è gratis.

Carnevale all’Edenlandia. Per tutti i weekend fino al 19 febbraio il celebre parco divertimenti di Napoli darà spazio ai festeggiamenti tra spettacoli, grandi sfilate e attività per i più piccoli. L’ingresso è gratis per tutti.

Carnevale di Palma Campania. Entra nel vivo la grande festa del Carnevale di Palma Campania, in provincia di Napoli, che dal weekend fino al 22 febbraio 2023 regalerà straordinari momenti di intrattenimento e spettacolo con un programma ricco di iniziative, sfilate e cortei in maschera.

Carnevale di Saviano. Sfilate in maschera, balli e spettacoli caratterizzeranno anche l’edizione 2023 del Carnevale più famoso dell’area vesuviana e nolana. Le date più attese però sono sicuramente tre, ovvero quelle delle sfilate che si terranno il 12, 19 e 21 febbraio.

Festa del cioccolato a Torre del Greco. Da venerdì 10 a domenica 12 Febbraio 2023, il cioccolato artigianale sarà, per tre giorni, il protagonista indiscusso della storica Piazza Santa Croce, trasformata per l’occasione in una golosa passerella di bontà dolciarie. Oltre al cioccolato sarà possibile gustare anche le prelibatezze della tradizionale pasticceria siciliana.

Il Gran Ballo delle Favole a Villa Campolieto. Domenica, 12 febbraio, la nobile residenza Settecentesca di Ercolano sarà la location d’eccezione della grande festa tra dame, cavalieri, principi e principesse che daranno il via al memorabile ballo delle favole che si terrà tra i giardini esterni e il piano nobile della Villa.

Carnevale di Villa Literno. Lo storico e popolare Carnevale accoglierà i visitatori in un clima di festa nelle giornate dell’11, 12, 18, 19 e 21 febbraio. Cinque appuntamenti ricchi di spettacoli, sfilate e grandi carri allegorici che attraverseranno il centro tra musica e balli.

Sorrento in Love. Dall’8 al 15 febbraio, Sorrento si colora di rosso per celebrare il giorno di San Valentino con luminarie a tema. La magica atmosfera della festa degli innamorati, che coincide con quella di Sant’Antonino (patrono della città), accoglierà visitatori e curiosi per otto giorni.

Mostra multimediale di Van Gogh a Napoli. Torna a Napoli, nella splendida cornica della Chiesa di San Potito, la grande mostra internazionale Van Gogh: the Immersive Experience, in una forma del totalmente rinnovata. Si tratta di uno degli eventi culturali che ha riscosso successo a livello mondiale. Sarà visitabile fino al 30 aprile per festeggiare i 170 anni dalla nascita di questo artista geniale.

Degas in mostra a Napoli. Fino al 10 aprile 2023, il complesso monumentale di San Domenico Maggiore, ospiterà Degas il ritorno a Napoli, la mostra realizzata da Navigare srl con il patrocinio del Comune, dedicata al maestro impressionista Edgar Degas e al suo rapporto speciale con la città partenopea.

Mostra Artemisia Gentileschi a Napoli. Alle Gallerie d’Italia- Museo di Intesa Sanpaolo fino al 19 marzo 2023 è possibile ammirare la mostra Artemisia Gentileschi a Napoli, dedicata alla prima pittrice donna della storia e al suo lungo soggiorno partenopeo datato tra il 1630 e il 1654, interrotto solo da un viaggio a Londra tra il 1638 e il 1640.

Circus Atmosphere a Salerno. E’ il circo senza crudeltà: gli animali sono enormi ologrammi in 3D. Fino al 12 febbraio 2023 si potrà assistere agli spettacoli in cui nessun animale sarà sottoposto a stress e torture, costretto a compiere esercizi anacronistici, crudeli e diseducativi per un incomprensibile divertimento umano. Ma non si tratta dell’unica novità: oltre a mettere in campo le abilità umane, gli animali saranno comunque protagonisti ma sotto forma di ologrammi.

Oltre a Sorrento, in occasione della ricorrenza di San Valentino sono già state accese le luminarie dell’amore anche a Torre del Greco e Sant’Antonio Abate.