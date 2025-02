Cosa fare a Carnevale, tra carri e show mozzafiato: le feste più belle a Napoli e in Campania

Entra nel vivo il Carnevale 2025 e per chi ancora non sa come trascorrere la festa più colorata e divertente dell’anno, abbiamo selezionato alcuni degli eventi più interessanti che si svolgeranno a Napoli e in tutta la Campania.

Carnevale 2025 in Campania: feste e sfilate a Napoli

Carnevale a Piazza Mercato (Napoli). La città di Napoli si prepara a celebrare il Carnevale con una doppia festa che si terrà in Piazza Mercato: nei giorni 28 febbraio, 1 e 4 marzo prenderà il via Sottencoppa – Carnevale Sonico Napoletano mentre il 2 marzo sarà la volta del Carnevale di Masaniello.

Carnevale di Saviano (Napoli). Prende il via il 23 febbraio, con la presentazione dei carri, l’evento più atteso nell’area vesuviana e nolana. Il Carnevale di Saviano entrerà nel vivo soprattutto nelle giornate del 2 e del 4 marzo quando si terranno le attesissime Sfilate sul Circuito Storico. I carri sfileranno accompagnati dalle bande musicali e dai gruppi di figuranti mascherati tra balli, suoni e stand allestiti per l’occasione.

Carnevale a Palma Campania (Napoli). Prende il via l’8 febbraio il Carnevale di Palma Campania 2025 tra sfilate e spettacoli che si susseguiranno fino al 4 marzo. L’1 e il 2 marzo è in programma la Messinscena, nonché il momento clou del Carnevale che vedrà le Quadriglie cimentarsi in elaborate rappresentazioni teatrali. Il 3 marzo ci sarà il Passo, la giornata dedicata alle coreografie e ai balli tradizionali che caratterizzano il Carnevale palmese. L’evento conclusivo si terrà il 4 marzo con il Gran Finale che farà esplodere la festa in piazza.

Carnevale di Palma Campania

Carnevale di Capua (Caserta). Dal 27 febbraio al 4 marzo 2025 torna il Carnevale di Capua, tra i più antichi e famosi d’Italia. La manifestazione prende il via con un corteo mascherato che si snoderà attraverso le vie principali del centro storico addobbate a festa e costellate di stand e postazioni enogastronomiche dove sarà possibile gustare anche le tradizionali Chiacchiere.

Carnevale Maddalonese (Caserta). Prende il via il Carnevale Maddalonese, la grande festa che animerà il centro di Maddaloni dal 23 al 27 febbraio e l’1, 2 e 4 marzo 2025, con un programma ricco di spettacoli e sfilate di carri allegorici. Inserito tra i Carnevali d’Italia, quest’anno l’evento celebra la sua decima edizione.

Carnevale di Maiori (Salerno). Dal 16 febbraio fino al 9 marzo 2025, a Maiori, in Costiera Amalfitana, si terrà la 51esima edizione del Gran Carnevale Maiorese. Quest’anno il Carnevale animerà la cittadina della Costiera Amalfitana in largo anticipo con ben quattro sfilate di carri allegorici e dei rispettivi gruppi di ballo che attraverseranno il lungomare di Maiori, da via Nuova Chiunzi al porto turistico, il 23 febbraio, il 2, 4 e 9 marzo.

Carnevale Maiori

Carnevale Montecoricese (Salerno). Dopo il grande successo dello scorso anno, nei giorni 1 e 4 marzo 2025 torna il Carnevale Montecoricese, giunto ormai alla sua quarta edizione che si terrà ancora una volta tra Montecorice e Agnone Cilento, in provincia di Salerno.

Carnevale Castelveterese (Avellino). Dal 23 febbraio al 9 marzo 2025 si celebra il Carnevale Castelveterese, la grande e colorata festa che animerà le vie dell’antico borgo di Castelvetere sul Calore, in provincia di Avellino, tra sfilate, carri allegorici e spettacoli. La partecipazione è libera e gratuita per tutti.