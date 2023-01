Cosa fare nel weekend della Befana: tra notti bianche, spettacoli e fiera della calza

Per chi ancora non sa cosa fare durante il weekend della Befana, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 6, 7 e 8 gennaio, in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Weekend della Befana a Napoli e dintorni: gli eventi dal 6 all’8 gennaio

Festa della Befana al Museo di Pietrarsa. Il programma dei Mercatini di Natale Napoli dedicato all’Epifania ricoprirà l’intero weekend conclusivo della manifestazione, dal 6 all’8 gennaio 2023. Ci saranno parate, musica e spettacoli tipici dell’evento ma, una volta salutato Babbo Natale, farà il suo ingresso sulla scena la Befana con nuovi personaggi, tra cui la famiglia Addams.

Villaggio della Befana e Fiera della Calza. Fino al 5 gennaio si rinnova la tradizione in piazza Mercato. La piazza partenopea sarà letteralmente invasa da bancarelle di giocattoli e dolci per poi avviarsi verso il gran finale del 5 gennaio con la notte bianca e il concerto della cantante Valentina Stella.

Notte Bianca della Musica a Napoli. Il 5 gennaio, a Napoli, la notte della Befana sarà arricchita dal ritorno di Sanità tà tà, il festival della musica al Rione Sanità con tanti ospiti e diversi siti culturali aperti, dalle 19:00 fino a mezzanotte

Epifania a Città della Scienza. Venerdì, 6 gennaio, a Città della Scienza si terrà la grande festa della Befana. Il grande museo scientifico interattivo di Bagnoli accoglierà grandi e piccini dalle 9:00 alle 17:00 per trascorrere una giornata all’insegna della fantasia e della creatività, con tante iniziative in programma.

Aspettando la Befana a Napoli. Una grande festa di 3 giorni animerà le strade del Vomero con il lancio della prima edizione di Aspettando la Befana…In 5a. La rassegna prende inizio oggi, 4 gennaio, e durerà fino al giorno dell’Epifania tra musica, performance artistiche e divertimento.

Mostra multimediale di Van Gogh a Napoli. Torna a Napoli, nella splendida cornica della Chiesa di San Potito, la grande mostra internazionale Van Gogh: the Immersive Experience, in una forma del totalmente rinnovata. Si tratta di uno degli eventi culturali che ha riscosso successo a livello mondiale. Sarà visitabile fino al 30 aprile per festeggiare i 170 anni dalla nascita di questo artista geniale.

Mostra Artemisia Gentileschi a Napoli. Alle Gallerie d’Italia- Museo di Intesa Sanpaolo fino al 19 marzo 2023 è possibile ammirare la mostra Artemisia Gentileschi a Napoli, dedicata alla prima pittrice donna della storia e al suo lungo soggiorno partenopeo datato tra il 1630 e il 1654, interrotto solo da un viaggio a Londra tra il 1638 e il 1640.

Nativity Experience. A Napoli, fino al 6 gennaio 2023, ci si potrà “immergere” nel presepe con i visori VR. Torna NAtivity, l’esperienza in realtà virtuale che divulga la tradizione artigianale partenopea.

Befana a Torre del Greco. Viva Viva la Befana. È denominato così l’evento che si terrà il 5 gennaio dalle 16 alle 21 in via Roma. È prevista l’animazione con truccabimbi, magia e illusionismo. Poi baby dance con trampolieri, giocolieri e sputafuoco oltre alla presenza della Befana che distribuirà caramelle e dolciumi.

Notte bianca a Cava De’ Tirreni. È stata la prima “Notte Bianca” d’Italia, quella organizzata nel 2004 a Cava de’ Tirreni, per accompagnare lo shopping e l’inizio dei saldi. Quest’anno l’appuntamento è previsto per il 5 gennaio. Tra gli ospiti d’eccezione Enzo Avitabile e I Bottari.

Sfilata delle Pacchianelle. Il 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, a Vico Equense torna la sfilata delle Pacchianelle, la tradizione nata nel 1909 che si rinnova dopo due anni di stop, causa covid. Il corteo sarà accompagnato dal suono delle zampogne e delle ciaramelle che renderanno ancor più suggestivo il passaggio del gruppo.

Igloo Christmas Village. Fino all’8 gennaio 2023 la splendida Villa Fiorentino di Sorrento sarà inondata dalla magia delle festività con l’Igloo Christmas Village, un vero e proprio villaggio incantato abitato da Babbo Natale e i personaggi dei cartoni più amati dai bambini dove sarà possibile addentrarsi in vere casette di ghiaccio e ammirare l’aurora boreale.