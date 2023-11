Weekend a Napoli: Villaggi di Natale già aperti, luminarie accese e tanti eventi gratis

Per chi ancora non sa cosa fare nel prossimo weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 24, 25 e 26 novembre 2023 in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Cosa fare a Napoli nel weekend: gli eventi del 24, 25 e 26 novembre

Black Friday napoletano. Venerdì 24 novembre sarà la giornata del Black Friday e anche quest’anno la città di Napoli aderirà alla tradizione americana in modo del tutto originale, replicando la trovata della celebre Rosticceria Vestuto che per tutta la giornata sfornerà pizze fritte, vendendole al costo di 1 euro.

Fiera di San Gregorio Armeno. Partita ufficialmente la 152esima edizione della storica fiera napoletana. Passeggiando lungo la via dei presepi di Napoli sarà già possibile respirare la magia del Natale.

Giardino Incantato di Natale. A Bacoli sono già accese le Luci d’Artista, le splendide luminarie installate lungo i viali della Villa Comunale, affacciata sul Lago Fusaro, che ogni sera, fino all’Epifania, regaleranno un vero e proprio spettacolo per gli occhi. L’accesso è libero e gratuito.

Mostra gratis dei presepi. Anche quest’anno, in vista del Natale, a Napoli sarà possibile ammirare i presepi più belli della tradizione all’interno del Complesso Monumentale di San Severo al Pendino, in via Duomo: dal 25 novembre parte, infatti, la Mostra di Arte Presepiale organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio, che resterà aperta al pubblico fino al 7 gennaio 2024.

Aperitivo Solidale a Napoli. Con le festività ormai alle porte e le temperature rigide in arrivo, la città di Napoli non dimentica i più bisognosi: domenica 26 novembre, alle 18:30, torna, infatti, l’Aperitivo Solidale organizzato dai giovani della Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con i Giovani per la Pace, che consentirà di consumare uno spritz gratis a tutti coloro che offriranno in cambio una coperta per i senzatetto.

Scuola del Natale a Napoli. Direttamente dal Polo Nord, l’11 novembre arriva a Napoli, negli spazi dell’Oasi Flegrea di Fuorigrotta, la Scuola del Natale, un luogo magico fatto di pacchi regalo da incartare, migliaia di letterine, slitte, renne, lucine e tanti segreti da scoprire. Dopo il grande successo dello scorso anno, il magico mondo di Babbo Natale accoglierà grandi e piccini per ben tre weekend: 11-12, 18-19 e 25-26 novembre. Si tratta di uno degli eventi di Ma dove vivono i Cartoni?, format di Animazione in Corso di Aurora Daniele.

Navigare a Napoli. Dal 18 al 26 novembre torna Navigare, il Salone Nautico Internazionale di Napoli che inonderà il Molo Luise di barche innovative e all’avanguardia da poter ammirare e testate direttamente in mare. Si tratta di uno degli eventi dedicati agli appassionati di settore, giunto alla sua 37esima edizione. L’ingresso è gratis.

Christmas Dreams. Il 18 novembre è stato inaugurato Christmas Dreams, l’incantevole villaggio di Natale allestito nell’Area Spettacoli del Centro Commerciale Vulcano Buono di Nola, in provincia di Napoli, pronto ad accogliere grandi e piccini fino al 6 gennaio 2024 tra spettacoli, parate, pista di pattinaggio e una enorme ruota panoramica.

Show Wrestling gratis. Dopo il grande successo dello scorso anno, il grande wrestling torna a Torre del Greco con lo show I Miti del Wrestling – Sky is the Limit 2, che vedrà i più grandi campioni europei scontrarsi sul ring allestito presso la tenda geodetica Lasalle, alle spalle del palazzo comunale. Si tratta di uno degli eventi più attesi che si terrà sabato 25 novembre, a partire dalle ore 20. L’ingresso è gratis.

Fiera dei Dolci di Natale. Choco Italia in Tour porta in Campania la grande fiera del cioccolato e dei dolci di Natale: dal 23 al 26 novembre il lungomare Trieste – Santa Teresa ospiterà Salerno Dolcissima, uno degli eventi dedicati alle prelibatezze del mondo dolciario che si svolgerà nella suggestiva cornice delle famose Luci d’Artista. L’ingresso è gratis.

Candele al Borgo. Il 26 novembre torna Candele al Borgo, uno degli eventi più suggestivi dell’intera Campania che si terrà a Castel Morrone, in provincia di Caserta, nella frazione di Largisi, un caratteristico borgo fatto di antichi cortili, archi e vicoli che saranno illuminati con migliaia di candele.

Festa della Pizza. La Festa della Pizza a Sarno, un evento dedicato alla pietanza che da Napoli è riuscita a conquistare tutto il mondo, divenendo addirittura patrimonio immateriale dell’Unesco. Dal 16 al 26 novembre 2023 si terrà la kermesse: non solo pizza, ma anche un’area luna park ideata in particolar modo per bambini e ragazzi e concerti dal vivo ogni sera con artisti diversi.

Mostra Scambio a Caserta. Sabato e domenica, 25 e 26 novembre, dalle 8.30 alle 17, presso il Polo Fieristico A1Expò di Caserta si terrà Mostra Scambio, uno degli eventi dedicati agli appassionati di auto e moto d’epoca che, giunto alla V edizione, riserverà agli ospiti un’ampia esposizione di veicoli, biciclette, ricambi, accessori, modellini e tanto altro.

Castel Capuano gratis. Torna Il Castello Rivelato, uno degli eventi promossi dal Comune di Napoli, giunto alla sua seconda edizione, che consentirà a cittadini e turisti di visitare le meraviglie di Castel Capuano, accedendo al gioiello partenopeo con ingresso gratis il sabato fino al 2 dicembre 2023.

Mostra virtuale gratis su Picasso. Dal 14 ottobre al 14 gennaio 2024 è in corso all’Archivio di Stato di Napoli Pasión Picasso, la mostra immersiva sul grande pittore spagnolo che, sfruttando le potenzialità della tecnologia e del digitale, farà sentire i visitatori “immersi” nei suoi quadri. L’ingresso è gratis.

Love Museum. La straordinaria mostra immersiva famosa in tutto il mondo, dedicata all’amore in tutte le sue forme, sbarcherà nella citta partenopea dal 16 settembre 2023 al 7 gennaio 2024, inondando di colori e magia le splendide sale di Palazzo Fondi.

Sono, inoltre, già accese le luminarie natalizie di Cetara e le Luci d’Artista di Salerno (inaugurate proprio venerdì 24 novembre). Tra le piste di pattinaggio aperte ci sono anche quella dell’Edenlandia e quella di Mugnano, tra le più grandi del Centro-Sud.