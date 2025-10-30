Weekend di Halloween e Ognissanti: gli eventi più belli e gratis a Napoli e in Campania

Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre 2025, in occasione di Halloween e della ricorrenza di Ognissanti, saranno tanti gli eventi in programma a Napoli e in Campania, tra feste, sagre, villaggi a tema e iniziative gratuite per tutti.

Halloween e Ognissanti 2025: gli eventi a Napoli e in Campania

Chocoland a Napoli. Dal 29 ottobre al 2 novembre 2025, in Piazza Municipio a Napoli, arriva Chocoland, la grande fiera del cioccolato e dei dolci che inonderà di prelibatezze la celebre piazza partenopea lanciando una speciale “edizione Halloween”. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Halloween a Napoli. Dal 30 ottobre al 2 novembre torna a Napoli Uànema – Festa degli altri vivi, il grande evento partenopeo aperto a tutti.

HorrorWorld a Napoli. Il 17 ottobre 2025 a Napoli apre HorrorWorld, il Festival dell’Orrore che prenderà il via, in occasione di Halloween, tra gli spazi del celebre parco divertimenti Edenlandia. Ogni venerdì, sabato e domenica, dalle 20:30 all’1:00, fino al 2 novembre, l’Edenlandia si trasformerà in un vero e proprio villaggio dell’orrore ospitando attrazioni mostruose, giostre a tema, personaggi e spettacoli dedicati.

Giochi di Zucca. Fino al 2 novembre gli spazi della Mostra d’Oltremare si trasformeranno in un tipico villaggio autunnale. All’interno dell’enorme e meraviglioso parco, i bambini potranno munirsi di carrellino per recuperare la propria zucca da intagliare, decorare e portare a casa al termine dell’esperienza. Il villaggio sarà arricchito dalla presenza delle statue giganti dei supereroi più amati dai bambini oltre alle principesse Disney. In occasione di Halloween si terranno anche laboratori dedicati tra zucche, magia e fantasia.

Musei gratis. Domenica 2 novembre 2025 torna la Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratis nei musei e parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese: anche stavolta tante saranno le meraviglie da visitare a Napoli e in Campania.

Villaggio delle Zucche gratis. Al Parco Naturale di Sant’Antonio Abate ha aperto il villaggio delle zucche. Il 31 ottobre ci sarà un evento speciale dedicato alla notte di Halloween. La passeggiata tra zucche e scenografie mozzafiato resterà accessibile anche nelle giornate dell’1 e 2 novembre. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Totò e la sua Napoli. Dal 31 ottobre fino al 25 gennaio 2026, nella Sala Belvedere del Palazzo Reale di Napoli aprirà la mostra Totò e la sua Napoli, l’inedita esposizione che celebra il grande legame inscindibile tra Totò e Napoli in occasione delle celebrazioni per i 2500 anni della fondazione di Napoli.

Giardino delle Zucche a Vico Equense. In occasione di Halloween, dal 31 ottobre al 2 novembre 2025, nei Giardini della SS. Trinità di Vico Equense, prenderà vita Il Giardino delle Zucche, un’iniziativa pensata per regalare ai bambini momenti di gioia e meraviglia, riunendo la comunità in un’atmosfera autunnale ricca di emozioni, a ingresso gratis per tutti.

Halloween al Centro Commerciale Campania. Il 31 ottobre e il primo novembre 2025, il Centro Commerciale Campania di Marcianise, in provincia di Caserta, darà il via alla festa di Halloween trasformando Piazza Campania in uno scenario da brividi, pronto ad accogliere grandi e piccini.

Festa Messicana. Dal 18 ottobre al 2 novembre 2025, da Umoya, l’Ecoparco del Mediterraneo situato a Castel Volturno (Caserta), torna Dìa de los Muertos – Villaggio di Coco, un vero e proprio viaggio nella cultura messicana tra magia, musica e nuove esperienze per celebrare “l’amor más allá de la muerte”.

Labirinto Infestato. In occasione di Halloween, dal 18 ottobre al primo novembre 2025, riapre in Campania il Labirinto Infestato più grande d’Europa: si rinnova, per la quarta edizione, il suggestivo e “terrificante” percorso dell’Haunted Corn Maze a Pignataro Maggiore, nel Casertano.

Festa del cioccolato. Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 a Salerno torna Choco Italia in Tour, la grande festa del cioccolato artigianale organizzata dall’Associazione Italia Eventi. Per tre giorni, dalle 10 a mezzanotte, la celebre fiera del dolce si svolgerà sul lungomare Trieste Santa Teresa. L’ingresso, come sempre, è gratis.