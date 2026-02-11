Tra villaggi dell’amore, passeggiate da sogno e luci: gli eventi di San Valentino in Campania

Tra sagre, passeggiate romantiche e iniziative dedicate, il weekend di San Valentino 2026 trascorrerà all’insegna dei grandi eventi a Napoli e in tutta la Campania. Di seguito alcuni degli appuntamenti in programma per celebrare l’amore in tutte le sue forme.

San Valentino 2026 tra luci e passeggiate: gli eventi in Campania

Chocoliamo. Dall’11 al 15 febbraio 2026, in occasione di San Valentino, in Piazza San Pasquale, a Napoli, arriva Chocoliamo, la grande festa del cioccolato artigianale a ingresso libero e gratuito per tutti.

Foto: Chocoliamo, festa del cioccolato di San Valentino a Napoli

Campania Love Park. Venerdì 13 febbraio, in attesa del giorno di San Valentino, al Centro Commerciale Campania di Marcianise, nel Casertano, prende vita Campania Love Park, un luna park dell’amore, dedicato ai sentimenti, aperto a tutti.

Salerno in Love. Da giovedì 12 a domenica 15 febbraio 2026 prende il via Salerno in Love, l’evento che celebra la ricorrenza di San Valentino trasformando il lungomare Trieste Santa Teresa in un vero e proprio villaggio dell’amore a cielo aperto. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Foto: Salerno in Love, l’evento di San Valentino

Borgo d’Oro degli Innamorati. In occasione di San Valentino, il 13 e 14 febbraio 2026 il centro storico di Agropoli (in provincia di Salerno), si trasforma nel Borgo d’Oro degli Innamorati, uno degli eventi più attesi del periodo che si rinnova anche quest’anno, accogliendo cittadini e visitatori all’interno di una vera e propria “città dell’amore”. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Saint Valentine in Love. Si terrà dall’11 al 15 febbraio 2026 Saint Valentine in Love, la grande festa che animerà le strade di San Valentino Torio (in provincia di Salerno) in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono della Città e della giornata dedicata agli innamorati, tra luci a tema ed eventi pensati per le coppie.

Innamorati a Trentinara. Dal 12 al 15 febbraio 2026 in occasione della festa di San Valentino, si terrà Innamorati a Trentinara, uno degli eventi dedicati all’amore che si svolgerà nel suggestivo paesino del Cilento tra la splendida terrazza vista mare e i vicoletti illuminati a tema. Tra luci, addobbi a tema e meravigliose installazioni, Trentinara – piccolo paesino in provincia di Salerno dal paesaggio mozzafiato, tra verde, rilievi e mare – si trasformerà in una vera e propria città dell’amore, dove poter trascorrere il periodo più romantico dell’anno in dolce compagnia.

San Valentino a Trentinara – Foto: Innamorati a Trentinara

Fiera del Vintage di Carnevale e San Valentino. Sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026, al Polo Fieristico A1Expò di Caserta Sud torna la Fiera del Vintage, con un appuntamento dedicato che combina il romanticismo di San Valentino e l’atmosfera festosa del Carnevale.

Zeza di Cesinali. Entra nel vivo la Zeza di Cesinali, la grande festa di Carnevale che proseguirà a Cesinali, in Irpinia, nelle giornate del 14, 15 e 17 febbraio, dando il via anche alla Sagra degli Gnocchi e Cotechino al Sugo con vino gratis per tutti.