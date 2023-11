Le probabili formazioni di Empoli-Sassuolo, valida per la 13esima giornata del campionato di Serie A. Sfida salvezza al Castellani, con i padroni di casa che difenderanno il quartultimo posto con le unghie contro una diretta concorrente per non retrocedere. I neroverdi di Dionisi, dopo un avvio complicato di stagione, si trovano in fatti a sole 3 lunghezze dal diciottesimo posto occupato attualmente dal Cagliari. Sarà una partita ad alta tensione.

Empoli-Sassuolo, le probabili formazioni

Domenica 26 novembre, ore 15:00

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cancellieri, Caputo, Cambiaghi.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Baldanzi, Destro, Pezzella

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Alvarez, Obiang

