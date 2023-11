Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli, valida per la 13esima giornata del campionato di Serie A. C’è grande attesa per il ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina degli azzurri dopo oltre dieci anni dall’ultima volta. I campioni d’Italia in carica proveranno a sfruttare la carica emotiva trasferitagli dal tecnico di San Vincenzo, per accorciare in classifica su Inter e Juventus, impegnate nel derby d’Italia. Di fronte troveranno un’Atalanta che non starà certo a guardare, ma che anzi cercherà grazie all’aiuto del pubblico del Gewiss Stadium di scavalcare in classifica i partenopei, attualmente quarti con un solo punto di vantaggio.

Atalanta-Napoli, le probabili formazioni

Sabato 25 novembre, ore 18:00

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Scamacca.

Squalificati: De Roon | Indisponibili: El Bilal, Palomino

CALCIO NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Mario Rui

Torna in campo il massimo campionato con sfide d’alta quota: su tutte spiccano Atalanta-Società Sportiva Calcio Napoli, Milan-Fiorentina ed una scoppiettante Juventus-Inter. La Roma di Mourinho sarà impegnata all’Olimpico contro l’Udinese, mentre la Lazio aprirà il palinsensto di giornata sul campo della Salernitana, fanalino di coda e alla disperata caccia di punti salvezza.

