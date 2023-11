Le probabili formazioni di Frosinone-Genoa, valida per la 13esima giornata del campionato di Serie A. Si affrontano due squadre che sono riuscite, almeno per adesso, a venir fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione grazie a prestazioni importanti dopo un avvio di stagione complicato. Frosinone (15) e Genoa (14) si trovano attualmente a 6 e 5 punti di distanza dal diciottesimo posto: domenica si ritroveranno contro con l’intento prevalente di non farsi del male.

Frosinone-Genoa, le probabili formazioni

Domenica 26 novembre, ore 15:00

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Barrenechea; Soulé, Ibrahimovic, Reinier; Cuni.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Harroui, Kalaj, Mazzitelli

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Martin; Puscas, Ekuban.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bani, Gudmundsson, Retegui

