Le probabili formazioni di Salernitana-Lazio, valida per la 13esima giornata del campionato di Serie A. In campo per il primo anticipo i granata ultimi in classifica, allenati da Filippo Inzaghi che da quando è subentrato a Paulo Sousa sulla panchina dei granata è riuscito ad ottenere solo due punti in quattro partite. Neanche la Lazio ha avuto un grande inizio di campionato: solo 17 punti in 12 partite e decimo posto momentaneo, seppur a sole quattro lunghezze dalla quarta posizione attualmente occupata dal Calcio Napoli che vale la qualificazione alla prossima UEFA Champions League.

Salernitana-Lazio, le probabili formazioni

Sabato 25 novembre, ore 15:00

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Legowski, Maggiore; Candreva, Simy, Ikwuemesi.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Ochoa, Cabral, Tchaouna

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Squalificati: Luis Alberto | Indisponibili: Vecino, Zaccagni

