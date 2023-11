Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina, valida per la 13esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri cercheranno di tornare alla vittoria interna, che a San Siro manca dal lontano 30 settembre (2-0 alla Lazio. Contro però si troveranno una delle squadre più in forma di questo campionato: i viola allenati dal sempre più sorprendente Vincenzo Italiano, che cercheranno il colpo grosso per agganciare in zona champions proprio gli uomini di Pioli, terzi a 23 punti con 3 lunghezze di vantaggio sui toscani.

Milan-Fiorentina, le probabili formazioni

Sabato 25 novembre, ore 20:45

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Chukwueze, Jovic, Pulisic.

Squalificati: Giroud | Indisponibili: Bennacer, Caldara, Kalulu, Loftus-Cheek, Leao, Okafor, Pellegrino, Sportiello

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Arthur; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Nzola.

Squalificati: Ranieri | Indisponibili: Castrovilli, Dodò

Torna in campo il massimo campionato con sfide d’alta quota: su tutte spiccano Atalanta-Società Sportiva Calcio Napoli, Milan-Fiorentina ed una scoppiettante Juventus-Inter. La Roma di Mourinho sarà impegnata all’Olimpico contro l’Udinese, mentre la Lazio aprirà il palinsensto di giornata sul campo della Salernitana, fanalino di coda e alla disperata caccia di punti salvezza.

