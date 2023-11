Le probabili formazioni di Bologna-Torino, valida per la 13esima giornata del campionato di Serie A. Per antonomasia queste due squadre sono le ‘vorrei ma non posso‘ italiane.

Entrambe ben salde in posizioni di classifica ben lontane dalla zona retrocessione, ogni anno sembrano vicine a compiere il salto di qualità ma puntualmente, a salvezza acquisita, tirano i remi in barca e rinunciano ad assaltare le posizioni che consentirebbero una qualificazione europea. In questa sfida una delle due, vincendo, avrebbe l’occasione finalmente di proporsi come ‘outsider’ delle fab-7, ma non è da escludere che la paura di diventare grandi possa far propendere la partita verso un più scontato pareggio.

Bologna-Torino, le probabili formazioni

Lunedì 27 novembre, ore 20:45

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Aebischer; Saelemaekers, Zirkzee, Ndoye.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bonifazi, El Azzouzi, Karlsson, Orsolini, Soumaoro

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Tameze, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Linetty, Ricci, Schuurs

