Le probabili formazioni di Juventus-Inter, valida per la 13esima giornata del campionato di Serie A. È finalmente arrivato il momento del tanto atteso derby d’Italia. I padroni di casa sono reduci da ben 5 vittorie consecutive ed un solo gol subito nelle ultime 7. Gli uomini di Max Allegri, che non partecipano a nessuna competizione europea dopo la squalifica comminatagli, proveranno il sorpasso ai danni dei nerazzurri, in vetta alla classifica con due lunghezze di vantaggio. Tra campionato e Champions League, i ragazzi di Simone Inzaghi hanno infilato ben 6 vittorie di fila. Curiosità: l’unica sconfitta per entrambe è arrivata per mano del Sassuolo di Dionisi.

Juventus-Inter, le probabili formazioni

Domenica 26 novembre, ore 20:45

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Miretti, Rabiot, Kostic; Kean, Chiesa.

Squalificati: Fagioli, Pogba | Indisponibili: Danilo, De Sciglio, Locatelli, Weah

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bastoni, Cuadrado, Pavard

Torna in campo il massimo campionato con sfide d’alta quota: su tutte spiccano Atalanta-Società Sportiva Calcio Napoli, Milan-Fiorentina ed una scoppiettante Juventus-Inter. La Roma di Mourinho sarà impegnata all’Olimpico contro l’Udinese, mentre la Lazio aprirà il palinsensto di giornata sul campo della Salernitana, fanalino di coda e alla disperata caccia di punti salvezza.

