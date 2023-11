Le probabili formazioni di Verona-Lecce, valida per la 13esima giornata del campionato di Serie A. Dopo un avvio dirompente, i salentini si sono assestati a metà classifica mantenendo a distanza di sicurezza grazie ad ottime prestazioni anche contro le cosiddette ‘big’ (5 punti) il terzultimo posto in classifica che vale la retrocessione in Serie B. Discorso diametralmente opposto per i padroni di casa, che sono reduci da ben 6 sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, e sono fermi a quota 8 nonostante nelle prime due giornate di campionato abbiano conquistato 6 punti. Una sfida che rischia di risultare già decisiva in caso di vittoria ospite per gli scaligeri.

Verona-Lecce, le probabili formazioni

Lunedì 27 novembre, ore 18:30

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Amione, Hien, Magnani; Terracciano, Folorunsho, Hongla, Doig; Ngonge, Duda; Djuric.

Squalificati: Faraoni | Indisponibili: Cabal, Dawidowicz, Lazovic

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Blin, Oudin; Strefezza, Krstovic, Banda.

Squalificati: Ramadani | Indisponibili: Almqvist, Kaba

