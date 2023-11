Le probabili formazioni di Roma-Udinese, valida per la 13esima giornata del campionato di Serie A. Dopo il pareggio a reti bianche nel derby capitolino, i giallorossi tornano allo stadio Olimpico per ritrovare la vittoria. Affronteranno però una squadra che non perde dal lontanissimo 27 settembre scorso, quando allo stadio Maradona subì un sonoro 4-1 dai campioni d’Italia in carica.

Gli uomini di José Mourinho, attualmente a quota 18 in classifica, proveranno l’aggancio alle posizioni che valgono un posto in Europa nella prossima stagione: le più vicine sono quelle occupate da Atalanta e Fiorentina, entrambe a 20 punti.

Roma-Udinese, le probabili formazioni

Domenica 26 novembre, ore 18:00

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Aouar, Cristante, Paredes, Zalewski; Dybala, Lukaku.

Squalificati: Paredes | Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Smalling

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Success, Pereyra.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Brenner, Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Semedo

