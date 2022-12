Cosa fare nel weekend a Napoli e dintorni: tra fiere, mercatini e villaggi di Natale

Per chi ancora non sa cosa fare durante il weekend, Vesuvio Live ha selezionato gli eventi più interessanti che si terranno a Napoli e dintorni nelle giornate del 2, 3 e 4 dicembre, in modo da poter fornire a cittadini e turisti validi suggerimenti per trascorrere un fine settimana indimenticabile. Di seguito l’elenco.

Weekend, gli eventi del 2, 3 e 4 dicembre a Napoli e dintorni

Mercatini di Natale a Pietrarsa. Il 3 e 4 dicembre il meraviglioso Museo Nazionale di Pietrarsa inaugura la quarta edizione degli amatissimi mercatini con un programma ricco di eventi, manifestazioni, giochi e spettacoli a tema natalizio.

Christmas Village. Casette in legno, aree di intrattenimento, concerti e tanto altro animeranno il villaggio in stile nordico allestito all’interno della Mostra d’Oltremare fino al 18 dicembre. Domenica 4 dicembre, alle ore 15, protagoniste dell’area spettacoli del Village saranno le due giovanissime sorelle star di YouTube, Aurora e Ludovica, autrici anche del libro fantasy “Il portale del tempo sospeso”.

Domenica al Museo. Il 4 dicembre torna l’atteso appuntamento con i siti museali statali che propongono, per tutta la giornata, l’ingresso gratuito ai visitatori.

Nativity Experience. A Napoli, fino al 6 gennaio 2023, ci si potrà “immergere” nel presepe con i visori VR. Torna NAtivity, l’esperienza in realtà virtuale che divulga la tradizione artigianale partenopea.

Festival delle Scale di Napoli. Parte il 2 dicembre il festival civico che mira a riconoscere le scale napoletane come elemento identitario della città proponendo visite guidate, passeggiate narrate, spettacoli itineranti con letture e drammatizzazioni, interventi musicali, tour fotografici.

Sweet Christmas all’Edenlandia. Per la stagione natalizia l’intero parco partenopeo si riempirà di caramelle giganti e colorate. Non mancheranno appuntamenti con la magia, laboratori di Natale, il “truccabimbi” e le spettacolari parate. Resta aperta anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Circo senza animali. A San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, dal 18 novembre arriva Circus Atmosphere, il primo circo senza animali con spettacolari ologrammi, accompagnati dalle performance di prestigiosi artisti e acrobati. Gli spettacoli si terranno in via Manzoni fino all’11 dicembre

Sfilata delle auto d’epoca a Ercolano. Domenica, 4 dicembre, a Ercolano si terrà Natale in casa…Maggiolini Partenopei, uno degli eventi dedicati alle affascinanti vetture d’epoca modello Volkswagen. Oltre cento esemplari delle automobili tedesche più conosciute al mondo sfileranno per le strade della città.

La Città del Natale. Fino al 26 dicembre il magico villaggio natalizio di Sant’Antonio Abate sarà aperto tutti i giorni facendo immergere i visitatori nel pieno della magia delle feste tra luci, incontro con Babbo Natale, il mondo di Marzapane e la città del Grinch.

Pista di pattinaggio a Bacoli. La pista di pattinaggio sul ghiaccio installata a Piazza Marconi, a due passi dal mare, è aperta a grandi e piccini.

Igloo Christmas Village. Dal 4 dicembre all’8 gennaio 2023 la splendida Villa Fiorentino di Sorrento sarà inondata dalla magia delle festività con l’Igloo Christmas Village, un vero e proprio villaggio incantato abitato da Babbo Natale e i personaggi dei cartoni più amati dai bambini dove sarà possibile addentrarsi in vere casette di ghiaccio e ammirare l’aurora boreale.

M’Illumino d’Inverno. Tra luminarie, concerti natalizi e spettacoli prende il via il magico Natale di Sorrento che allieterà cittadini e turisti fino agli inizi di gennaio 2023.

Luci d’artista a Salerno. Il 2 dicembre 2022 parte la nuova edizione delle spettacolari luminarie natalizie di Salerno incentrata sui temi del mito, della fiaba e della natura.

Fiera del Vintage e dell’Antiquariato. Sabato e domenica, 3 e 4 dicembre, all’A1Expo di San Marco Evangelista (Caserta) la Fiera del Vintage e il Salone dell’Antiquariato proietteranno gli ospiti in un percorso senza tempo con due speciali appuntamenti in uno.

Mercatini di Natale al Castello di Limatola. Il Castello di Limatola continua ad accogliere i visitatori che, varcandone l’ingresso, vivranno a pieno la magia dell’atmosfera natalizia. Tra stand gastronomici e tipiche casette in legno con oggetti artigianali, Babbo Natale sarà pronto ad accogliere le famiglie nel suo cottage, accompagnato da personaggi fiabeschi. Allestita anche una ruota panoramica per godere dall’alto della bellezza del Castello illuminato.

Mercatini di Natale al Castello dell’Ettore. Le luci natalizie continuano a far risplendere il suggestivo e maestoso Castello dell’Ettore che domina dall’alto il borgo di Apice Vecchia, paesino della provincia di Benevento che è stato definito la Pompei del ‘900.

Intanto sono state inaugurate le luci natalizie a Cetara, splendido borgo della Costiera Amalfitana, mentre la celebre via dei presepi partenopea, San Gregorio Armeno, continua ad incantare cittadini e turisti così come le luminarie natalizie del Parco del Fusaro, a Bacoli.