I Villaggi di Natale più belli a Napoli e in Campania: tra i migliori d’Italia, molti sono gratis

Anche quest’anno, per celebrare le festività, tra dicembre 2025 e gennaio 2026, sarà possibile visitare meravigliosi Villaggi di Natale a Napoli e in tutta la Campania, alcuni ad ingresso completamente libero e gratuito. Veri e propri luoghi dove la magia prende il sopravvento, proiettando grandi e piccini nella più autentica atmosfera natalizia.

Natale 2025: i villaggi più belli da visitare a Napoli e in Campania

Villaggio di Natale gratis a Piazza del Plebiscito. Aperto ufficialmente l’8 dicembre, il villaggio natalizio allestito per la prima volta nella celebre piazza napoletana, sarà accessibile gratuitamente ma con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Centro Onlus. Il villaggio è composto da 5 tensostrutture con altrettante aree tematiche, ricche di colori e attrazioni, che faranno vivere ai più piccoli la magia del Natale: La Casa di Babbo Natale; Caverna del Grinch; Villaggio degli Elfi; Ufficio Postale del Polo Nord e Passaporti; Bosco degli Abeti.

Christmas Land. Fino al 6 gennaio 2026 sarà possibile visitare il grande villaggio di Natale dell’Edenlandia, celebre parco divertimenti di Napoli, tra giostre e attrazioni natalizie. Tappa imperdibile alla Casa di Babbo Natale dove i bambini potranno scrivere la propria letterina e consegnarla di persona al simpatico vecchietto delle feste. Ci sarà anche il Polar Express che catapulterà i partecipanti verso il Polo Nord, attraverso un viaggio mozzafiato a bordo treno. Ad attendere gli ospiti anche il Grinch nella sua magica Tana tra furti e dispetti dei Villains oppure i clown natalizi che daranno il via al Christmas Circus. Non mancheranno spettacoli, giochi, drink, musica e serate a tema con la presenza di figuranti e personaggi natalizi.

Villaggio di Natale gratis al Parco San Laise. Fino al 31 dicembre 2025, l’area ex Nato di Bagnoli, oggi Parco San Laise, ospiterà un Villaggio di Natale ad ingresso gratis, animato da installazioni luminose, scenografie, musica e momenti di intrattenimento.

Villaggio di Natale gratis a Bacoli. La Villa Comunale di Bacoli, con vista sul lago Fusaro, dà inizio alla magia del Natale grazie alle scenografiche installazioni pronte ad incantare grandi e piccini. Quest’anno, tra alberi e decorazioni natalizie, sarà possibile ammirare Topolino, Pluto e tanti altri iconici personaggi Disney che trasformeranno il parco pubblico in un vero e proprio regno delle favole.

Natività Vesuviana. Nell’ambito del ricco programma di Natività Vesuviana…terra che produce bellezza – la rassegna di eventi natalizi che tocca i territori di San Giorgio a Cremano, Portici, Massa di Somma, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio e Volla – saranno inaugurati anche alcuni villaggi tematici. Dall’11 dicembre a Massa di Somma aprirà Candyland, il villaggio delle caramelle, mentre a Volla, a partire dal 18 dicembre, sarà il villaggio di Babbo Natale ad accogliere i visitatori.

Valle del Natale a Torre del Greco. Torna la Valle del Natale, il villaggio delle feste allestito presso il Parco Valle dell’Orso di Torre del Greco, premiato ai Parksmania Awards come “miglior progetto famiglia realizzato nei parchi europei”, attestandosi come una delle migliori attrazioni del periodo anche oltre i confini nazionali. Attraverso il percorso, suddiviso in varie tappe, si potrà visitare: La Baita di Babbo Natale, lo Chalet Joulumuori (Mrs. Claus), l’Ufficio Postale degli Elfi. Cuore pulsante del Villaggio sarà La Piazzetta tra musica, performance, piccoli riti collettivi e momenti di calore. Imperdibile il Molo Nord, un grande anfiteatro sull’acqua, dove andranno in scena gli show più suggestivi, tra luci, proiezioni, effetti speciali e performance emotive.

Natale al Maximall. Apre il villaggio natalizio al centro commerciale Maximall Pompeii, situato a Torre Annunziata. I visitatori del centro potranno ritagliarsi momenti di svago e divertimento grazie alla grande pista di pattinaggio sul ghiaccio e alla Ruota Panoramica. Per i più piccoli e le famiglie non mancheranno sorprese e occasioni di intrattenimento: Babbo Natale in carne ed ossa sarà pronto a raccogliere i desideri e le letterine di tutti i bambini, mentre laboratori creativi, spettacoli itineranti e le coinvolgenti sonorità del Coro gospel animeranno gli spazi del MaxiMall nei weekend e nei giorni clou di dicembre.

Christmas Dream. Anche quest’anno torna Christmas Dream, il magico villaggio di Natale che, dal 15 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, sarà allestito presso l’Arena Vulcano del Centro Commerciale Vulcano Buono di Nola. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Babbo Natale al Parco. A partire dal 6 dicembre 2025, il Parco delle Chiocciole di Casalnuovo di Napoli si prepara a tornare protagonista della magia natalizia con la terza edizione di Babbo Natale al Parco, l’iniziativa ideata e presentata da Giovanni Nappi e divenuta un appuntamento attesissimo da famiglie, scuole e bambini del territorio. Anche per il 2025, l’ingresso al villaggio sarà completamente gratis, con un programma ricco di attività, attrazioni e momenti dedicati alla condivisione dello spirito natalizio. Il Parco del Natale accoglierà i visitatori nelle giornate di sabato 6, 13 e 20 dicembre dalle 16:00 alle 21:00 e domenica 7, 14, 21 dicembre dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00.

Villaggi di Natale a Giugliano. A Giugliano in Campania, nell’ambito della rassegna Atmosfere di Natale – Eventi sotto l’albero 2025, apre il villaggio di Harry Potter e il villaggio del Grinch presso il primo circolo didattico, nonché Candyland – il villaggio delle Caramelle, in fascia costiera, con attività dedicate a tutti i bambini.

Natale Village. Ha aperto ufficialmente Natale Village, il villaggio di Natale allestito presso l’A1 Expò di San Marco Evangelista, a Caserta, con ingresso gratis, che accoglierà i visitatori fino al 21 dicembre 2025. Il villaggio resterà aperto dal 12 al 14 dicembre e dal 19 al 21 dicembre. Non mancheranno i tradizionali mercatini, le casette gastronomiche, le luminarie e una grande area gonfiabili, il tutto completamente al coperto per garantire la massima accoglienza anche in caso di maltempo.

Villaggio di Natale al Jambo. Dal 6 dicembre 2025 apre ufficialmente il Villaggio di Babbo Natale del Centro Commerciale Jambo di Trentola Ducenta con tante iniziative ed eventi gratis per tutta la famiglia, visitabile fino al 6 gennaio 2026. Quest’anno il calendario delle feste si apre con una grande novità: il Volo Jambo Airlines, un volo su simulatore, a grandezza naturale e in esclusiva nazionale che, grazie alla realtà aumentata, consentirà ai bambini di salire sull’aereo, raggiungere il Villaggio, direttamente dalle nuvole del Polo Nord, ed entrare nella stanza per scrivere e spedire la letterina. Attiva anche la Pista di pattinaggio su vero ghiaccio, la più performante della Campania.

L’incanto del Natale. Nell’ambito della rassegna L’incanto del Natale, a Vico Equense, apre il Villaggio di Babbo Natale e il Vico Fun Village, attivo dal 12 dicembre al 6 gennaio in piazzale Saini, che accompagnerà il pubblico attraverso scenografie luminose, giardini incantati e un ricco programma di animazioni.

La vera Casa di Babbo Natale. Dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026 riapre La Vera Casa di Babbo Natale in Campania, il grande villaggio natalizio che per quest’anno sarà allestito al Cilento Outlet ad Eboli, in provincia di Salerno. Si tratta di uno degli eventi più attesi del periodo che, dal 2017 ad oggi, ha registrato la presenza di più di 20 mila persone. Si tratta di una delle case di Babbo Natale più belle e grandi di tutta Italia, abitata dal simpatico “vecchietto” scelto come Babbo Natale d’Italia. Un luogo incantato per vivere la magia delle feste in un’atmosfera unica, insieme a tutta la famiglia.

Villaggio di Natale a Lapio. Dal 30 novembre al 24 dicembre 2025 prende il via It’s Christmas 2025 – Sogno a Palazzo Filangieri, l’evento, giunto alla sua ottava edizione, che animerà il borgo irpino di Lapio durante il periodo di Natale, intrecciando arte, tradizione, teatro e gusto. Cuore pulsante dell’evento è Palazzo Filangieri, antica residenza settecentesca che per un mese intero cambierà volto. Tra saloni affrescati, corridoi segreti e sotterranei prenderà vita uno spettacolo a cura della compagnia PuckTeatrè, mentre una banda di Schiaccianoci accompagnerà grandi e piccini lungo un percorso fiabesco, dove ogni partecipante diventa parte attiva del racconto.

Magico Parco del Natale. Dal 29 novembre al 28 dicembre 2025 torna il Magico Parco del Natale, il grande villaggio delle feste allestito all’interno del Parco del Grassano, l’oasi immersa nel verde di San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento. Un percorso immersivo tra luminarie, mercatini e spettacoli dal vivo, con tante iniziative e attività pensate per grandi e piccini. Gli ospiti potranno perdersi nella magia visitando la Casa di Babbo Natale, ammirando le scenografiche installazioni di luci e l’attesissimo show del Grinch.

Villaggio di Natale al Castello. Dal 22 novembre al 21 dicembre 2025 la magia del Natale tornerà ad inondare il Castello di Gesualdo, in provincia di Avellino, dando il via al suggestivo villaggio tra gli scenari mozzafiato di uno dei borghi più belli d’Italia. Ogni sabato e domenica, dal 22 novembre al 21 dicembre, il Castello accoglierà grandi e piccini regalando loro un’esperienza unica in un luogo incantato. Protagonista assoluto della kermesse Babbo Natale con il suo villaggio, ricreato direttamente tra gli spazi dell’elegante residenza. Tanti, inoltre, gli stand che daranno vita ai tradizionali Mercatini di Natale, tra artigianato e prodotti tipici.