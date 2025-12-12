Luminarie e Mercatini di Natale: i posti più belli da vedere gratis a Napoli e in Campania

Per tutto il periodo natalizio sarà possibile immergersi a pieno nell’atmosfera natalizia ammirando spettacolari luminarie e i tradizionali mercatini a Napoli e in tutta la Campania. Veri e propri luoghi incantanti, disseminati in tutta la Regione, molti ad ingresso libero e gratuito per tutti.

Luminarie e mercatini di Natale a Napoli e in Campania: i più belli

Mercatini di Natale a Napoli. Sono stati inaugurati i Mercatini di Natale in Piazza Carità, a Napoli, lato Pignasecca. Organizzata dall’Associazione Napoli, la fiera offre un’ampia scelta di prodotti che vanno dalla bigiotteria al home decor.

Fiera di San Gregorio Armeno. Entra nel vivo la Fiera di Natale a San Gregorio Armeno, la celebre manifestazione che ogni anno anima il cuore di Napoli, tra mercatini, presepi e pastori, attirando migliaia di visitatori provenienti da ogni parte del mondo.

Luminarie alla Villa Comunale di Bacoli. La Villa Comunale di Bacoli è interamente illuminata per le festività: il parco è stato trasformato in un vero e proprio regno Disney con spettacolari luminarie ispirate ai personaggi più amati dai bambini. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Luminarie al Parco Vanvitelliano di Bacoli. Il Parco Vanvitelliano di Bacoli, con la splendida Casina Vanvitelliana, in vista delle festività natalizie, è stato inondato di installazioni luminose, diventando un vero e proprio acquario luminoso tra delfini, cavallucci marini, onde, alghe, balene, pesci rossi, tritoni e fiori. Un tema scelto per sensibilizzare la popolazione sulla tutela della flora e della fauna del mare e dei laghi. L’ingresso è gratis.

Christmas Land. Torna Christmas Land, il villaggio di Natale del parco divertimenti Edenlandia, a Napoli. Anche quest’anno sarà possibile accedere alla grande pista di pattinaggio sul ghiaccio e perdersi tra le meraviglie dei tradizionali mercatini di Natale tra food, artigianato e atmosfere da fiaba. Tappa imperdibile alla Casa di Babbo Natale dove i bambini potranno scrivere la propria letterina e consegnarla di persona al simpatico vecchietto delle feste.

Mercatini al Maximall. Il centro commerciale MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata celebra il Natale: dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, il grande hub di shopping, cultura e intrattenimento si veste a festa per offrire la più autentica esperienza natalizia tra luci spettacolari, mercatini, ruota panoramica, pista di pattinaggio sul ghiaccio e tanta animazione.

Luci a Pomigliano D’Arco. Anche Pomigliano d’Arco, nel Napoletano, si illumina a festa con le splendide luminarie allestite in occasione del Natale. Grande affluenza durante la giornata di accensione che ha dato ufficialmente il via al programma di eventi natalizi.

Christmas Dream. Anche quest’anno torna Christmas Dream, il magico villaggio di Natale, con mercatini e suggestive luminarie, che, dal 15 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, sarà allestito presso l’Arena Vulcano del Centro Commerciale Vulcano Buono di Nola. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Mercatini di Natale a Lettere. Tornano i Mercatini di Natale al Castello di Lettere con decine gli espositori di prodotti tipici ed artigianato locale, pronti a rendere magica l’esperienza in tutti i weekend di novembre e dicembre. I più piccoli potranno invece incontrare principesse e supereroi pronti a farli sognare tra le luci del Castello. E per tutti, spazio anche all’enogastronomia con l’inconfondibile profumo di castagne e piatti tipici dei Monti Lattari, da gustare passeggiando tra i mercatini di Natale e le casette di legno ricche di prodotti artigianali.

Luci d’Artista a Salerno. Ha preso ufficialmente il via l’edizione 2025/2026 di Salerno Luci d’Artista, la celebre manifestazione che trasformerà il centro di Salerno in un vero e proprio regno di luminarie e scenografie di Natale, attirando visitatori e turisti da tutta Italia e non solo. La rassegna si concluderà il primo febbraio 2026.

Luminarie di Atrani. Atrani inaugura ufficialmente le Luci di Natale 2025, nell’ambito del progetto Atrani è Luce, dando inizio al periodo più suggestivo dell’anno nel borgo-presepe della Costiera Amalfitana. Il borgo più piccolo e suggestivo d’Italia si illumina di colori e magia con l’accensione delle tradizionali luminarie natalizie, famose in tutto il mondo, che trasformeranno il paese in un vero e proprio presepe vivente: vicoli, archi, piazze e affacci panoramici si illumineranno creando l’atmosfera che ormai caratterizza il Natale atranese, richiamando visitatori da tutta la Regione.

Luci e mercatini a Vico Equense. Il periodo più luminoso dell’anno è pronto a prendere vita a Vico Equense con “L’Incanto del Natale” 2025, una rassegna che unisce tradizione, cultura, gastronomia e spettacolo. Il cuore della rassegna batterà tra il Villaggio di Babbo Natale, i mercatini, le mostre e le tante attività dedicate alle famiglie. Il Vico Fun Village, allestito dal 12 dicembre al 6 gennaio in piazzale Siani, accompagnerà il pubblico attraverso scenografie luminose, giardini incantati e un ricco programma di animazioni.

Natale delle Meraviglie. Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 si rinnova l’appuntamento con il Natale delle Meraviglie, la rassegna di eventi natalizi che animeranno il centro di Agropoli, in provincia di Salerno. Tra le attrazioni più attese la Fabbrica dei regali di Babbo Natale ma anche la parata dei personaggi Disney (ogni domenica mattina) e i Mercatini con sapori, artigianato, tradizioni locali e idee regalo dal sapore autentico, da piazza della Repubblica fino a via Filippo Patella, passando per piazza Vittorio Veneto, corso Garibaldi e gli scaloni del centro storico.

Natale a Cetara. Accese le luminarie a Cetara, splendido borgo della Costiera Amalfitana. Nell’ambito del programma “Notti Azzurre Winter Edition” si susseguiranno tanti eventi, concerti e spettacoli, con gli imperdibili mercatini di Natale.

Magico Parco del Natale. Dal 29 novembre al 28 dicembre 2025 torna il Magico Parco del Natale, il grande villaggio delle feste allestito all’interno del Parco del Grassano, l’oasi immersa nel verde di San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento. Un percorso immersivo tra luminarie, mercatini e spettacoli dal vivo, con tante iniziative e attività pensate per grandi e piccini. Gli ospiti potranno perdersi nella magia visitando la Casa di Babbo Natale, ammirando le scenografiche installazioni di luci e l’attesissimo show del Grinch.

Natale al Castello di Gesualdo. Dal 22 novembre al 21 dicembre 2025 la magia del Natale tornerà ad inondare il Castello di Gesualdo, in provincia di Avellino, dando il via al suggestivo villaggio tra gli scenari mozzafiato di uno dei borghi più belli d’Italia. Un percorso mozzafiato in una location d’eccezione che si riempirà di luci e addobbi scenografici, catapultando i visitatori nella vera atmosfera natalizia. Tanti, inoltre, gli stand che daranno vita ai tradizionali Mercatini di Natale, tra artigianato e prodotti tipici.