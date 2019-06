Salute e benessere: la rubrica di Vesuviolive per informarsi e vivere meglio

La vita è molto più facile con la scienza che ci aiuta a sconfiggere malattie ed acquisire nuove conoscenze. Per definizione essa è alla base della conoscenza e si fa tramite il metodo scientifico sperimentale ideato dallo scienziato Galileo Galilei nel lontano 1600. Ma quanto influiscono le scoperte scientifiche sul nostro stile di vita? Basta pensare alle ricerche in ambito medico e microbiologico. Più conosciamo batteri e virus e maggiore è la possibilità di creare nuovi farmaci e vaccini per curarci.

La tecnologia è una branca della scienza che ha lo scopo di tradurre la teoria scientifica in qualcosa di spendibile nella vita di tutti i giorni. Ne sono la prova i cellulari, i computer e tutti gli aggeggi elettronici che ci circondano. La ricerca fa uso della scienza per trovare soluzioni che possano migliorare il benessere e la vita dell’uomo eppure oggi ci ritroviamo ad affrontare problemi che non sembrano avere ancora soluzione come ad esempio il riscaldamento globale e lo smaltimento dei rifiuti.

La scienza è quindi collegata anche a quello che è il benessere. La branca delle scienze dell’alimentazione studia proprio come il cibo muta il corpo e come un’alimentazione sana possa cambiare la vita in meglio. Purtroppo oggi siamo tempestati da cibo spazzatura e l’obesità nel mondo occidentale sta aumentando di anno in anno in maniera esponenziale.

Ma spesso la scienza si trova sempre davanti a nuove sfide da risolvere. L’inquinamento è arrivato a livelli estremi. Siamo sommersi da plastica, respiriamo sostanze inquinanti e siamo costretti a subire l’effetto del riscaldamento globale e stiamo letteralmente guardando morire il nostro pianeta. La scienza potrebbe aiutare in tal senso a trovare una soluzione definitiva a questi grandi problemi dell’umanità.

Per fare scienza bisogna finanziare la ricerca. Purtroppo in Italia sono sempre troppo pochi i soldi dedicati a questo ramo, perché spesso si sottovaluta la sua importanza. La poca ricerca che si fa, punta spesso sulla sperimentazione di nuovi farmaci, mentre la ricerca di base è fortemente messa da parte, eppure dovrebbe essere messa al primo posto perché ci aiuta a capire i meccanismi che sono alla base della scienza.

La scienza deve affrontare ogni giorno sfide più grandi di essa nel cercare di risolvere problemi. La divulgazione scientifica aiuta la diffusione di informazioni scientifiche. Di seguito sono riportati articoli di divulgazione scientifica esclusivi di Vesuviolive.

Articoli scientifici